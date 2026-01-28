僱用舊制勞工 雇主3月底前應補足勞退準備金差額

嘉義縣政府。(圖取自google地圖)





嘉義縣政府勞青處提醒，企業若有僱用適用舊制勞工，應儘速檢視115年度預估符合退休條件勞工所需退休金，如勞工退休準備金專戶餘額不足支應，應在115年3月底前一次提撥其差額，違反可處9萬元至45萬元。

勞青處表示，依據勞動基準法第56條第2項規定，僱用適用舊制勞工之事業單位，應事前盤點115年度可能符合退休條件之勞工，包括符合自請退休條件，如工作15年以上且年滿55歲、工作25年以上，或工作10年以上且年滿60歲之勞工；以及符合強制退休條件，年滿65歲之勞工，估算其退休所需之金額，並確認勞工退休準備金專戶是否足以支應。

勞青處說明，勞工退休金計算方式為工作年資，每滿1年給與2個基數，超過15年部分，每滿1年給與1個基數，最高以45個基數為限，未滿半年者以半年計，滿半年者以1年計。所得基數再乘以退休日前6個月平均工資，即為該名勞工舊制退休金。

舉例說明，A公司尚有甲、乙2名員工皆於90年6月1日到職，預計退休日期為115年12月31日，甲員舊制年資為25年7個月、年齡54歲、平均工資40,000元，故退休金試算為1,640,000元（40,000元×41個基數）。乙員於94年7月1日轉換新制，舊制年資為4年1個月、年齡57歲、平均工資40,000元，故退休金試算為360,000元（40,000元×9個基數），另外，勞動部也建置退休金試算軟體（https://calcr2.mol.gov.tw/pension），提供雇主線上試算使用。

勞青處長陳奕翰提醒，提撥勞工退休準備金為雇主法定義務，除了按月提撥外，當勞工接近退休年齡時，應計算其退休金是否足額， 如對退休金估算或提撥事宜仍有疑問，請洽詢勞工暨青年發展處（05）3620123分機8025、8026，或撥打勞動部1955免付費專線。

