僵局怎解？賴清德邀便當會 民進黨團共識：全力支持行政部門決定

總統賴清德中午邀請黨籍立委便當會，會中結論由立委鍾佳濱、吳思瑤轉述。（圖／李怡安攝）

總統兼任民進黨主席的賴清德今天（12日）中午邀集51名綠委在中央黨部進行便當會「共商國是」，針對《財劃法》等爭議法案攻防研商。對此，會後經由民進黨團幹事長及立委吳思瑤出面轉述。鍾佳濱表示面對眾多爭議法案，副署權會是最後的討論，交由總統來決定與行政院研究如何因應；吳思瑤也表示，對於爭議法案不副署也好，或是副署之後不執行，立院黨團會全力支持行政部門最終的定奪。

今天賴清德邀請黨籍立委一起在民進黨黨中央進行便當會，據了解，今天出席率幾乎全員到齊，會中更有多達20位立委表達意見，甚至重複表達，而其中行政院秘書長張惇涵也列席聆聽進行意見討論。

會後立委鍾佳濱轉述表示，今天討論焦點在於今年本會期，國眾掌握的國會多數，變本加厲的通過違反國民意志、對國家利益產生衝突的法案，比如說《財劃法》，違反了公債法，這樣的惡法，要強迫行政院違法去執行相關的預算編列，行政權認為有窒礙難行之處，但移請覆議不成之後，行政院要如何來面對？

鍾佳濱接續表示，大家一致同意，認為未來因應這樣的憲政變局，在憲法法庭被癱瘓的情況，總統考慮會請行政院長依憲法上明文的副署權，來針對後續以及前面的各項法律案到底如何因應，做出準備。因此黨團成員一致支持總統作為國家領導國政的元首，由總統來跟行政院來研究如何來因應。

鍾佳濱強調，這個作為不是尋求對抗，而是希望讓目前的亂局能夠回歸到憲法的正軌。憲法的正軌就是讓憲法法庭來作為憲法是否違憲、法律是否違憲、憲政爭議的解決機制，又或者說在政治的議題上，透由現有的不信任投票、倒閣以及解散國會的機制，讓公民以全民的國民意志來作為決定。

吳思瑤也表示，對於爭議法案不副署也好，或是副署之後不執行，都是因為行政部門不能違法執行，這些部分民進黨黨團會全力支持行政部門最終的定奪。

吳思瑤說明，今天總統以身分跟態度就是聆聽，開放式地聽黨團成員的意見，今天的主場就是51戰隊，大家來表達意見，主要目的跟功能也是讓大家來交換彼此觀點，那最終都會授權也支持行政部門最終的決定。這個國會是史上最不討論的國會，但今天感受到民進黨依舊是這個社會最願意開放討論的政黨，她覺得非常驕傲。

對於媒體追問針對新版《財劃法》最後的下一步？吳思瑤表示，《財劃法》對於國家未來是非常至關重大的一部法律，大家也都在問，今天有沒有決定了是採不副署，或是副署之後不執行？其實會中並沒有結論，大家是妥善的廣泛的交換意見，唯一共識是交由行政部門做出最終的決斷，黨團51戰隊必然會是一起協助論述，只要在憲政上站得住腳，會採取合憲的途徑，一起和人民守衛國家，這是今天黨團最大的共識。



