僵持1小時！台北馬偕員工絕望抗議喊跳樓 發文痛訴「長期遭職場霸凌」

該名男子情緒激動，正躺在6樓的外牆女兒牆旁，處境極其危險，最後由警消人員救下。（翻攝畫面）

台北市中山區馬偕醫院今（2日）上午驚傳一起員工情緒危機事件。1名任職於馬偕醫院的行政職員，化名「游鴻明」在社群平台「爆料公社」發表長文，控訴自己長期遭受職場霸凌，並指稱3年前遭到女同事誣陷性騷擾。

該員在文中言辭激烈，不滿院內性平申議單位在缺乏科學證據的情況下僅憑單方面說詞便做出判定，讓他深感委屈，隨後貼出1張從馬偕醫院福音樓（兒童醫院）6樓俯瞰地面的照片，聲稱持有大量安眠藥並打算採取極端行為，引發社會高度關注。

台北市警局中山分局中山二派出所及消防局於上午11時許接獲報案，立即啟動緊急救援機制，並派遣多名人力趕赴現場。警消抵達時，發現該名男子情緒激動，正躺在6樓的外牆女兒牆旁，處境極其危險。消防人員迅速在地面架設救生氣墊戒備，警方則同步進行現場封鎖與交通管制。

在長達約1小時的對峙過程中，院方人員與警消不斷嘗試透過言語安撫、耐心勸導，終於在中午12時49分成功趁男子不備時將其帶回安全區域。所幸整起事件並未造成人員受傷，該名員工隨即被送往急診室接受醫療評估與照護。

針對這起突發事件，馬偕醫院隨後發布正式聲明稿澄清，指出該員工提及的霸凌與性平案件早在3年前就已經完成調查並釐清結案。為了支持該名員工，院方在過去3年多以來，持續安排由醫師、主管、心理師及牧師組成的團隊進行長期的關懷與輔導，最近一次的會談就在1月26日，當時評估其情緒尚屬穩定。

對於今日發生的非預期激烈行動，院方強調後續將由醫師進行更深度的專業評估，並給予完善的醫療協助，同時基於病人隱私保護原則，不再對其個人健康細節作進一步說明。

馬偕紀念醫院聲明稿全文：

本院某員工於2月2日上午因情緒問題揚言跳樓，經院內人員善意勸導後已安全救出。

該名員工三年前之霸凌與性平等相關案件均已完成調查並已釐清結案，包括醫師、主管、心理師及牧師等人員對該員之輔導、關懷及訪視時間業已長達三年餘，最近一期的會談日期為上週一（1月26日），當時情緒尚稱穩定，但未涉及其個人健康問題。

今日上午在非預期情況下，該員採取激烈行動，經過勸導已確保該員安全並就醫治療，基於該員之健康情況，因涉及病人隱私保護，本院不予進行發言。

但本院對該員持續性輔導與關心的立場一直未變，將再由醫師進行專業評估，提供充分且完善的醫療協助。

