價值型投資人樂齡族占比高！ 偏好股利再投入、打探股利情報 券商推數位工具助攻

年紀愈長、投資愈看長！永豐金證券今天公布「客戶輪廓數據重塑專案」結果指出，今年前三季在台美股市屢創新高之際，仍有逾一成投資人堅守「價值型投資法」。其中，價值型客群的年齡結構明顯偏向熟齡族群，50 歲以上準退休與已退休世代占比高達 43%，普遍偏好於合理價位買進基本面佳個股，並透過債券 ETF、股票出借等工具打造穩定現金流。

永豐金證券表示，價值型投資人重視投資 CP 值與可預期的領息報酬，相較其他客群更積極進行資產長期配置。數據顯示，30 歲以下價值型投資人僅約一成，30～40 歲、40～50 歲則拉升至逾兩成，顯示「年紀愈長、投資愈看長」的趨勢愈加明確。

為打造自己的穩健投資部位，台股以外，價值型投資人相較其他類型投資人，還傾向選擇債券ETF、股票出借等能創造現金流的金融商品，展現出長期配置的投資策略與現金流導向的資產管理思維。

永豐金證券並發現，這批客戶面對美9月降息、市場資金活水增加，浮現兩大核心焦慮：一、需要建立更長期的「現金流堡壘」，二、必須重新蒐集新建倉的股票股利資訊。

永豐金證券也推出兩大數位工具協助因應。首先，「台美股利再投入」功能讓用戶可一鍵完成股利自動再投入。以「豐存股」平台為例，只要設定再投入，系統會於公司配息後兩個交易日自動買回指定個股。此功能至 9 月底已吸引逾 55% 台股、75% 美股用戶啟用，遠高於去年同期的 18% 與 13%，月交易量亦年增 26%。

其次，「大戶投 APP – 股利查詢」提供一站式股利與除息資訊，用戶可快速掌握累積現金股利、即將除息庫存及股東會紀念品，有助提前規劃資金配置。

永豐金證券表示，將持續強化證券生態圈，協助投資人於波動中尋求穩健、在時間中累積價值。

