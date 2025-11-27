價值導向健康飲食 靈芝減糖餐包吸睛
元培醫事科技大學生技製藥系生體分子機能研究中心承辦國健署營養及健康飲食教育推廣方案補助計畫-「價值導向飲食健康管理」的系列活動，其中減糖減脂的餐包製作活動於11月25日於該校餐飲管理系烘焙教室由餐飲管理系金牌師傅劉婉真教師指導進行。本活動對象以一般民眾為主，報名系統開放不到三天就已爆滿超額，可見大眾對健康的注重。參加者多為園區上班族和烘焙業者，對於可以在不增加成本和不改變風味下減糖減脂，均非常有興趣。由林志城教授主持的研發團隊於2025年發表在Natural Products Communication國際期刊中指出靈芝多醣體具有抑制新陳代謝症候群和免疫調節等保健功能。此次活動利用添加有保健效果的多醣體取代配方中的糖和奶油，不但在品評中與基礎配方無明顯差異，且能更有效保水和延緩老化，回彈性及咀嚼性最接近新鮮口感，在貯存三天仍保持較佳彈性與結構。除保健應外，林教授也運用靈芝萃取物於農業作為生長調節劑，已發現可促進茶葉和丹參的產量；並應用於保養品開發。
全球醫療和健康界對於服務品質倡議「價值導向(value-based)」，「價值」是「品質」除以「成本」，供給端應減少時間浪費和缺陷，因為接受端支付前提是顧客感受。由於每個人生活型態不同，各自的健康飲食手段也不同，最好的方式是提高每個人自己的健康飲食識能，而形成健康台灣的飲食文化。「價值導向飲食健康管理」已於各地舉辦3場活動，11月26日將於元培光宇藝術中心舉辦健康導向的餐盒與團膳研討會，針對中小學營養午餐、團膳食安和學校餐飲管理進行研討，已知有食藥署、全國家長會、全國餐盒公會、新竹縣，市衛生局和教師業者報名參加。
圖/學員開心做出的餐包
圖/計畫主持人解說多醣體取代糖和奶油的好處
圖/上班族學員開心展示作品
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為價值導向健康飲食 靈芝減糖餐包吸睛
