價值導向健康飲食 靈芝減糖餐包吸睛

高齡化社會來臨，長者的健康越來越受到重視，而長者健康狀態的維持和身心平衡與社交生活有很重要的關聯。臺灣以往的農村社會時代，老人茶文化非常普遍，但隨著時代演進已逐漸式微。元培醫事科技大學生技製藥系林志城教授於2023年發表的國際期刊論文中曾設計高齡組與中齡組分別於飲用GABA茶前後量測腦波、心率與血壓，並作生活品質問卷，結果顯示GABA茶飲用後30分鐘即可以改善心跳頻率與血壓趨於標準值，且可以提昇α腦波值，並能提高飲用者愉悅與舒緩感覺，其中對高齡組提升效果較中齡組略為明顯。

研究證明飲用GABA茶不但能有效降血壓，並可明顯提高α腦波值和生活品質。農業部茶及飲料作物改良場為推動高齡長者的喝茶文化，與林教授合作規劃特別選用適合高齡者飲用的GABA茶和最新研發的橙茶，並導入適合園藝療育概念應用於茶葉活動以促進長者之健康效益。

廣告 廣告

元培醫事科技大學生技製藥系和茶陶文創碩士學位學程承辦農業部茶及飲料作物改良場之「茶葉園藝療育活動之身心狀態評估」計畫，規劃適合高齡者之茶葉園藝療育活動，元培茶創中心舉辦茶療育活動，獲得新竹縣市「社區照顧關懷據點」60歲以上高齡者熱烈響應。11月24日由新竹市香山區鄉村社區發展協會、新竹東香社區長者計47位長者參加，12月3日由新竹縣竹北市新國社區發展協會計36位長者參與，並有來自桃園、新竹縣市共三家長照業者出席觀摩，當日領隊黃智筠督導提及在這麼優美的園藝環境下喝茶又長知識，對長者的身心健康應該很有幫助。當天出席的長照業者均提出正面回應並簽意向書未來共同推動此項有意義的活動。



圖/茶師向長者解說泡茶與茶藝



圖/茶改場、計畫團隊與長照業者



圖/林教授解說茶療育活動



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為價值導向健康飲食 靈芝減糖餐包吸睛