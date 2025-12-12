價值投資是什麼？如何運用於選股？教你從「買牛奶」搞懂投資觀念
你知道「價值投資」是什麼嗎？價值投資人Kelvin出身清寒，但靠著紮實的價值投資方法，創造年化報酬率約50%的成績，7年內讓資產成長10倍，並在31歲時購入兩間房。他在《價值投資翻身筆記》中分享5大穩健理財觀念，幫助讀者找到投資節奏。以下為原書摘文：
巴菲特信奉一生的價值投資
投資有很多種方式，價值投資、成長型投資、指數化投資、房地產投資（ 收租型不動產）、債券投資（ 追求固定收益）、外匯與商品投資（ 例如黃金、原油）⋯⋯等，價值投資是其中最廣為人知的一種，因為它正是股神華倫．巴菲特（Warren Buffett ）所信奉的投資理念，由「價值投資之父」班傑明．葛拉漢（Benjamin Graham）所發明。
它強調用合理甚至低於市場的價格，買入具有長期成長潛力的資產，耐心持有，等待其價值被市場認可，所以必須建立在對企業基本面的深度理解之上。此外，也有不少人採取成長型投資，也就是投資預期成長速度快、潛力大的產業或公司，例如科技股、新創產業等。這類投資風險較高，但報酬潛力也相對可觀，適合風險承受度較高的族群。
如果想控制波動與風險，指數化投資則是另一種穩健的選擇。透過定期定額投資指數型ETF（ 如追蹤大盤或全球市場），可以分散風險，同時穩健參與整體市場的長期成長。
選擇哪一種投資策略，關鍵在於是否能理解投資標的的本質與風險來源，並與自身的財務目標與風險承受度相符。投資不是一場短跑，而是一場馬拉松，累積財富的關鍵不在於一次押對寶，而是持續穩定地投入、定期檢視績效、適時調整策略。只要方向正確、策略得宜，最終都能讓財富為你所用，而非被市場牽著走。
價值投資的策略本質
價值投資指的是，以低於「內在價值」的價格買入股票或其他資產，並在其價格回升到合理水準後賣出，進而獲取利益。因為有時候市場會錯誤定價，低估某些資產的真正價值，因此，透過深入分析和耐心等待，投資人可以抓住這些機會，獲得可觀的報酬。
這個策略的本質，就像你去菜市場，挑選那些看起來不起眼、但實際上新鮮甜美的水果，而不是追逐外表光鮮亮麗、實際上可能難以下嚥的水果。它的關鍵在於發掘被低估的資產，堅持長期持有，直到市場認可它的真實價值。
價值投資人的任務，就是在市場恐慌或忽視時，以低於內在價值的價格買入好公司，然後靜待價格回歸價值，以獲取這段期間股價上漲的獲利。而這種投資哲學的根基，正是對於公司內在價值的深刻理解。
想像一下，你在超市看到一瓶平常售價100元的牛奶，突然打折到80元，而且保存期限還有一星期。先不管打折的原因是什麼，我只要知道這瓶牛奶內容物的品質是沒有問題的，那麼現在的售價80元遠低於它內容物的價值100元，我就會毫不猶豫地買下來。
放在價值投資的情境中，牛奶的內容物就像是「公司的內在價值」，而打折的價格就像是股市中股價的變化，我們不可能知道每天股價起起伏伏的原因，因為短期股價漲跌就是依據市場情緒、資金的共識，沒有一定的理由，就像消費者永遠都不知道品牌、通路將某些特定商品打折的原因一樣，所以執著在價格本身是沒有太大意義的，重點是該商品（ 股票）本身真正的價值。
專注於價值，而非價格
價值投資的基礎是這樣的思維：任何資產都有一個內在價值，可能是公司的資產淨值、現金流、獲利能力，而市場價格可能會因為情緒波動而短暫偏離這個價值，但最終會趨於一致，這意味著價值投資的核心在於發現和購買被市場低估的資產，並耐心等待價值回歸。
內在價值：由資產本身的基本面決定，比如公司的（ 未來）獲利能力、（ 未來）現金流、資產淨值、競爭優勢、護城河⋯⋯等等，這是一個相對穩定的數字或產業地位，並不會輕易隨市場情緒而變化。
市場價格：由市場供需和投資人情緒推動，短時間內可能會大幅波動，甚至有時候，市場的恐慌或狂熱的情緒，會導致市場價格與內在價值嚴重背離。
公司的內在價值並不會每天都在改變，但市場上的股票價格，卻是每天都會依據買賣雙方的交易情形而改變。然而，很多時候買賣雙方的交易，都與公司的內在價值毫無相關，他們的交易可能是出於情緒、籌碼⋯⋯等因素。
所以，大多時候投資人賣出股票，是因為他們發現別人在賣股票，而不是因為公司的內在價值降低；大多時候投資人買入股票，是因為他們看到別人在拉抬股價，並不是看到公司的內在價值提升。這就是所謂的「追高殺低」。
舉個例子，一家公司擁有穩定的獲利能力、良好的競爭優勢，但因為短期的景氣波動，使得股價大幅下跌；這種情況下，價值投資人會認為：現在的下跌並沒有改變公司的基本面，反而對我們是個有利的因素，提供了一個很好的買入機會，能夠以少見的便宜價格買入，更有機會創造超額報酬。所以，價值投資人必須學會，在價格低於價值時抓住機會。
（本文摘自／價值投資翻身筆記：5大穩健理財觀念 × 年化報酬率50％投資心法，30歲前達成買房目標！／商周出版）
