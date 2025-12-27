價值1300萬！美國Costco龍蝦運輸途中遭劫 驚動FBI介入

美國一批運往伊利諾州與明尼蘇達州好市多的活龍蝦，在運輸途中被搶劫，損失將近1300萬台幣。示意圖，取自Unsplash圖庫



美國近日發生一起食材搶案，格外引發關注。一批從麻州運往伊利諾州與明尼蘇達州好市多（Costco）的活龍蝦，在運送途中神秘失蹤，損失高達40萬美元（約台幣1268萬元）。美國聯邦調查局（FBI）已介入調查此案。

綜合外媒報導，這批活龍蝦是從麻州湯頓市（Taunton）出貨，運輸距離約數百公里，但是卻始終沒有抵達目的地，負責運輸的物流業者查看追蹤系統，發現貨物離奇消失，第一時間就向官方通報。

物流公司指出，此事件看起來是竊盜集團所為，他們鎖定高價貨物、假冒合法承運商，趁機在運輸途中下手。這在全國各地都是嚴重大問題，除了衝擊企業、影響營運，成本也會轉移到下游，讓消費者必須用更貴的價格才能取得商品。

龍蝦搶案已經驚動聯邦政府，官員證實，FBI正在調查此案，但目前並未鎖定嫌犯，也沒有逮捕行動。

