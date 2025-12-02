價值3890萬美元的花錢消災 星巴克對紐約「可預測排班」法規滿腹苦水

紐約市長艾瑞克．亞當斯（Eric Adams）辦公室12月1日宣布，星巴克（Starbucks）同意支付高達3890萬美元，解決該市對這家全球咖啡連鎖企業的索賠。紐約市指控星巴克在三年期間內多次違反地方「可預測排班」法規，累積違規超過50萬次，涉及規模龐大且持續多年。

亞當斯市長辦公室指出，這項和解金額締造紐約市勞工保護法案件的最高紀錄，也為市府耗時3年的調查劃下句點。根據11月26日公布的和解內容，星巴克被認定經常未按照規定提供固定排班表，且在未取得員工書面同意的情況下縮減既定工時，甚至在未先詢問現有員工意願前，就將班次分配給新進人員。這些行為皆違反2017年生效、旨在保護計時勞工的紐約市排班規範。

依和解條款，星巴克將支付3550萬美元補償超過1.5萬名受影響的計時員工，另有340萬美元作為罰款與行政訴訟支出。市府表示，員工預計在今年冬季收到支票，以每周50美元計算補償金，期間涵蓋2021年7月4日至2024年7月7日。

星巴克在聲明中強調支持紐約市法規的立意，但也直言執行面存在高度挑戰。公司指出，像是員工臨時請假、需由他人代班的情況，就可能觸發違規，因法律將任何排班變動視為潛在問題，即使工時計算與薪資最終保持不變。

紐約市的可預測排班法是全美最早限制「待命排班」（on-call scheduling）的政策之一，主要針對零售、速食與服務業普遍的臨時性通知上班或取消班表行為。此類法規目前已被俄勒岡州、洛杉磯、芝加哥、舊金山等多個由左翼執政的地區採納。不過，商業團體批評這類政策執行難度高，並擔憂可能影響企業人力配置與實際僱用規模。



