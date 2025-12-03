價值400萬！金門獲贈「飛行葉克膜」 強化空中轉診救命防線

金門旅台鄉親李沃耀(左一)與陳素蘭(左二)夫婦，今日慷慨捐贈1部飛行適用的「葉克膜（ECMO）主機」予金門醫院，協助地區打造堅強緊急醫療救命防線。(于家麒攝)

長期關心金門醫療發展與扶助弱勢族群的旅台鄉親環遊國際旅行社董事長李沃耀與陳素蘭夫婦，今(3)日再度慷慨捐贈1部價值約新台幣400萬元的飛行適用的「葉克膜（ECMO）主機」予衛福部金門醫院，協助地區打造堅強緊急醫療救命防線。

金門醫院指出，李沃耀夫婦長期投身公益服務，秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，以實際行動，在台金許多偏鄉地區進行服務與捐贈，用行動展現善心來回饋社會。夫妻倆尤其心繫家鄉緊急醫療網與強化生命之鏈的需求，特別自民國108年起，即陸續捐贈地區多項重要緊急醫療設備，包括：民國108年捐贈金門醫院主動脈氣球幫浦系統(IABP)，是用於協助緊急後送病患在飛機上使用的維生系統，以強化緊急醫療照護量能；111年捐贈富士乾式生化儀予極為偏遠的烏坵鄉，協助當地醫護快速完成生化檢驗；112年再度慷慨捐贈多功能脊椎手術器械組、超音波膀胱容量測定儀予金門醫院，以協助金門醫療在地化的目標，以及113年捐贈「12導程心電圖機」予金門縣消防局，大幅提昇119到院前第一現場的救護能量，全面強化金門緊急醫療網的救援能力。

廣告 廣告

金門醫院此次獲贈的葉克膜主機，總價值近新台幣400萬元，是該院迄今所獲最大的1筆捐贈，大幅強化了醫院急重症醫療的救治能力。(于家麒攝)

金門醫院說明，此次受贈的醫療儀器，是可適用飛行的「葉克膜」（ECMO）系統，被譽為「與死神拔河的最後武器」，是搶救急性心臟或肺臟衰竭等急重症患者的關鍵設備。這套先進的葉克膜主機，將進一步保障金門醫院對於心肌梗塞、低溫衰竭、重大創傷等重大危急病患的處置能力，也能用於緊急空中轉診飛行時使用，為病患在緊要的生死關頭爭取寶貴時間與保障，提供與醫學中心同等級的救命治療，強化與落實「黃金救命時間在地化」之目標。

金門醫院院長徐德福感謝李沃耀夫婦長期以來的持續善行，為金門醫院提供了最實質的支持。他也表示，此次捐贈的葉克膜主機，總價值近新台幣400萬元，是該院迄今所獲最大的1筆捐贈，大幅強化了醫院急重症醫療的救治能力。

徐德福強調，這不僅僅是一台先進的設備，更是對鄉親健康的有力保障。這份無私的愛心，令所有醫護同仁深感感動與鼓舞，也成為金門醫院守護鄉親健康最堅實的後盾。

李沃耀說，家鄉的醫療在金門醫院歷任院長與醫護人員的努力下逐漸茁壯，作為金門唯一的醫院，各項發展也是大家所企盼的。他從各方面的資訊獲知，金門醫院的急重症照護能力越來越強，相對的，一旦需要後送，也就會是越來越是重度的疾病，這類病患往往需要更多更複雜的醫療設備，這次捐贈可適用飛行的「葉克膜」（ECMO），希望能為緊急醫療工作幫上一些忙。

李沃耀最後表示，如何協助金門醫院為最需要援助的鄉親盡一份心力，就是本次捐贈活動的緣起。他由衷的希望能為家鄉緊急醫療網，再作一點事，期盼這台葉克膜主機，能讓金門鄉親在危急時刻多添一分保障，更希望藉此拋磚引玉，邀請更多的善心人士加入，讓大家齊心協力，共同守護金門的健康與幸福。

更多中時新聞網報導

3客誤喝清潔液 春水堂停業送辦

西班牙爆非洲豬瘟 肉品禁輸台

高球》2座四大賽得主 名將佐勒辭世