價差破100萬台灣人看哭！日本特斯拉「驚人低價」曝光 內行人揭關鍵

網友發現日本特斯拉電動車車價與台灣相比，價差高達百萬。（翻攝Tesla官網）

最近網紅「北海道女婿」在社群分享，在北海道札幌逛街時意外發現特斯拉正在展出。本來只是隨意看看，沒想到被標價震撼到，日本Model Y入門款定價558萬日幣，加上政府大力推廣電動車，各項補助加起來能省下127萬日幣，換算成台幣大約才87萬元就能擁有，這價格簡直親民到不行。

特斯拉台日價差破百萬

網紅「北海道女婿」近日在臉書揭露日本特斯拉驚人的補貼價格，他在札幌賞車時發現，Model Y扣除日本政府約127萬日幣的補助後，最終入手價僅需430萬日幣，台幣不到百萬的甜甜價與與台灣官網189萬9900元的定價相比，價差超過100萬元，等於台灣買1輛，在日本買2輛都綽綽有餘。

台灣車價高民眾感嘆

「北海道女婿」也坦言看著這超狂價差讓他心癢癢，真的讓人忍不住想掏錢包買一台回家。這則貼文迅速引發網路熱議，許多網友感嘆台灣不僅車價貴，補助更是少得可憐，尤其是對比日本人的高所得，台灣消費者買電動車的門檻顯得更高，有網友直接感概：「台灣車價真的好貴，我在台北乖乖搭捷運就好」「台灣房價、車價都比外國貴這麼多，然後還不准說盤」。

為何日本特斯拉價格低？

另外，部分網友認為台灣政府對電動車的補貼力道實在太弱，補充說明日本不只有中央政府的補助，像在東京這類特定城市，甚至還能再多領40萬日圓的補貼，簡直是把電動車當福利在發。不過也有理性的聲音指出，日本雖然車價便宜，但極冷的天氣對電動車是很大挑戰。電池在低溫下續航力會縮水，充電速度也會變慢，加上日本目前的充電樁建設還不算普及，多數日本人還是偏好傳統汽油車。

電池技術是關鍵

因此，電池技術若沒突破，大家可能還是觀望居多，雖然電動車價便宜到讓人羨慕，可是環境因素也得考慮進去，網友強調「開出去會怕冷到沒電，配套跟著做上來才推得動吧」「日本主流還是汽油車，電池技術沒有突破之前感覺都無解」。

