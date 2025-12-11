價平量縮雙「卡」！房仲全聯會籲解鎖信用管制、搶救產業火車頭

房仲公會全聯會預測2026年房市難以擺脫窘境，年度關鍵字為「卡」，理事長王瑞祺建議政府全數解除信用管制。李政龍攝



房市進入冰凍期，房仲公會全國聯合會今（12/11）日預測2026年房市難以擺脫窘境，年度關鍵字為「卡」，理事長王瑞祺喊話政府，房地產業是支撐經濟最重要的火車頭，建議政府全數解除信用管制，讓市場回歸常軌，包括房貸利率壓低至3%以下；對有子女、具換屋需求家庭比照首購族，貸款應放寬至8成；豪宅貸款回復7成。另外，對持有10年以上或換購40年以上老屋的換屋族，排除在信用管制之外。

歲末年終，房仲公會全國聯合會今天召開年終記者會，由理事長王瑞祺率六都房仲公會的理事長共同舉行，會中預測2026年度的預測字，以及發布2025年房市10大新聞。

王瑞祺表示，受到央行第七波信用管制影響，買氣觀望，導致2024年至2025年交易量下降，買方在量先價行的預期下，普遍認為房價將會下降，導致購屋族躊躇不前，整體交易量下降；但目前適逢股市歷史高點，多數屋主並無過去賣房救股的必要性與急迫性，並未出現降價拋售跡象，即便交易量下降，房價仍未下降。

王瑞祺指出，自2024年第4季以來，建物買賣移轉登記棟數年減率達2至3成，加上股房背道而馳，兩股力道相互拉扯，造成「價量雙卡」，預計2026年難以擺脫窘境，將維持價平量縮格局，房仲會員家數將會出現明顯變化，造成房仲業從業人員生計大受影響。

王瑞祺也代表房仲業者對金融政策提出建言，在金融政策方面，首先，政府應保障首購族及換屋族低利率，自用型房貸產品利率的增幅，在金融機構兼顧風險控管考量下，以房貸利率地板價加2碼為上限，建議房貸利率應低於3%，避免金融業不合理提高房貸利率，增加購屋者負擔。

其次，在少子化的當前環境下，應以政策引導鼓勵生育，請中央銀行適度調整第七波信用管制措施，針對已有子女、確具換屋需求之家庭，其第二戶購屋可比照首購貸款條件，將住宅貸款成數放寬至8成，以協助改善居住空間、符合家庭成長需求。

最後，市中心精華區住宅及3房以上大坪數住宅，非為市場交易主流，但有其基本的剛性需求，目前民眾購置定義豪宅僅容許3成貸款，需備7成高額自備款，致使高價住宅市場幾乎陷於停滯，有違交易市場自由機制，建議放寬該項限制，將豪宅貸款回復至7成，並重新定義豪宅總價。

在換屋族的部分，王瑞祺提到，換屋過程需要時間，尤其先買後賣，同時擁二屋資金壓力龐大，在處理過程中，常被誤認為投機客而被列入管制對象，並不公平；同時，依內政部統計，今年第2季屋齡超過40年的房屋總數逾360萬戶，居住安全及生活品質堪憂，但都市更新推動耗費時間冗長，進展十分緩慢。因此，建議政府對原屋持有10年以上的換屋者、屋齡40年以上老屋的長者，換屋應排除在信用管制之外。

此外，對於名下已有房屋的民眾，若第二戶購置目的是投入公益出租市場，建請政府比照既有租賃政策，將貸款成數放寬至8成，但仍不提供寬限期，以防杜套利行為，同時更有效提升公益租屋供給量。

王瑞祺強調，各行各業發展皆需土地與房屋，不動產是極重要的成本項目，房地產業與各產業之間的關係緊密，更是支撐國內經濟最重要的火車頭，「房市繁榮百業興、房市低迷百業枯」，即便股市屢創新高，房市已面臨十年來交易量最低點，房地產業旦夕崩盤。

王瑞祺呼籲，根據過往經驗，房市一旦潰決將難以收拾，金融業、關聯產業、全民及政府，必將付出更高的成本與代價，政府應全數解除不動產信用管制，解除買賣雙方的金融枷鎖，房市交易不再被管制綁架，得以回歸自由市場機制。

