價格下限vs稀土價格指數 全球稀土戰進入定價權大對決

針對中國在稀土的壟斷地位，G7成員國日前商討達成共識，將建立「價格下限」機制與多元化生產聯盟，以建立替代供應鏈，避免在稀土供應上受制於中國。不過，在此同時，中國也整合了國內主要稀土供應商，正式建構出稀土價格指數，將稀土管理從過去的議價轉向掛牌交易，試圖以此鞏固中國在全球稀土市場的定價話語權，也讓這場全球稀土大戰，從傳統的資源開採、加工技術，正式跨入「市場定價權」的爭奪階段。

為搶奪全球稀土定價權 中國祭出稀土價格指數

廣告 廣告

隨著全球能源轉型與高科技產業對關鍵礦產的需求激增，稀土資源的供應鏈安全已成為大國博弈的核心項目。其中，中國因長期以來供應全球約 60%至70% 的稀土產量，具有絕對的影響力，但過去卻因為國內供應商價格混亂且不透明，稀土價格多採「議價貿易」。

如今，為了強化對稀土戰略物資的管理，包頭稀土產品交易所最近正式上線了「稀土價格指數」。中華經濟研究院台灣東協經濟研究中心主全徐遵慈就認為，稀土價格指數的上線，除了能夠藉由它的價格透明化，避免中國國內因為稀土價格過低的競爭，影響到整個下游產業的發展外，最主要還是希望能因此掌握全球稀土市場的定價權。

她說：『對於中國來講， 他如果要把稀土當成是它的戰略物資，做一些相關的管理，包括出口管制啊，包括定價操縱的話，讓他的價格指數能夠透明化的話，也對他的整個政策的落實會有幫助。』

交易數字+指數 恐加大中國控制稀土影響力

而根據中華經濟研究院的研究，稀土供應鏈本已高度集中在中國，如果有了交易數據再加上指數逐漸成為產業定價的參考，這絕對會大幅提升中國在國際談判、長約定價、產業政策工具上的影響力。

G7欲定稀土價格下限反制中國

也因為如此，面對中國長期以來在稀土供應上的「低價傾銷—壟斷—提價」操控模式，G7從去年就開始積極討論，與歐盟共同構思了「價格下限」（Price Floor）防禦機制，並在近日達成了共識，未來要透過政府補貼價差或公私合營機構保證採購價，確保澳洲、美國等成本較高的礦場能持續營運，維持「去中化」供應鏈的生存空間，避免市場被中國整個吃掉。

徐遵慈說：『G7的目的是希望說，對於這個國際的稀土的話，要定一個價格的下限或者是價格的底價，就是我們講的price floor，避免這些國家彼此之間銷價競爭，導致發展商最後關門，但是這樣的情況也要看他可不可以找到國際上在中國以外的供應能源，所以價格的制定是一回事，基本上還是要找到它有沒有可能在短中期內，找到可能去取代或者是可能可以加入市場的供應量。』

強化稀土武器化 中國稀土管制再進化

事實上，中國近來確實把稀土武器化，透過控制稀土供應，迫使其他國家在經濟或政治立場上就範。國防安全研究院國家安全研究所助理研究員楊一逵就觀察到，中國近來已逐漸將稀土的管制更進化到行政制度化。

他說：『我覺得比較特別的是中國在去年2025年10月份的那一次禁令，北京那時候已經將稀土的禁令範圍延伸至境外，就是說即便是在中國境外生產的產品，只要你含有源自中國的稀土，或是使用中國的加工技術，你都需要獲得中國政府的批准，這是北京的說法，我覺得去年十月這樣的舉動，已經表示中國是把稀土武器化的境外管制正式變成行政制度。』

反制中國 G7合作有變數

只是面對中國的稀土牌，G7研議的最低價格及去中供應鏈的策略能奏效嗎？徐遵慈說，如果西方國家能穩定開採並維持合理價格，「非中稀土供應鏈」才有可能真正成型，但各國討論稀土的合作已經非常長一段時間，現在確實是考驗各國合作決心的時候，但除此之外，她認為，目前詭譎多變的國際情勢，恐怕才是最大的變數。

徐遵慈說：『最近又有新的變數就是格陵蘭的問題，現在這些國家，尤其是G7的國家可能為了格陵蘭啊等等的問題就弄得焦頭爛額，所以稀土定價這個部分，有沒有可能再往前走，還是會走得非常緩慢，我覺得國際上面的變數也是一個很大的變因。』

全球稀土對決 進入定價權大戰

總而言之，在歐美尚未達成戰略自主前，全球的稀土買家目前仍高度受到中國的拘束，只是這樣的稀土競爭已進入下一階段，不僅是礦場和磁鐵的爭奪，更是市場與價格機制的對決。世界各國必須決定，是引用並依附中國建立的定價體系，還是能排除政治紛歧，建立起可信的替代機制。