價格僅台灣金屬製1/10！國內專家：竹鷹架像「通天柴薪」遇兩因素恐怖助燃

香港大埔區「宏福苑」昨發生大火，死傷慘重。為修整外牆塔起的竹製鷹架，被點名是延燒的原因之一。台灣早已改用金屬鷹架，為何香港還在大量使用？對此，專家指出原因，並分析這次釀成嚴重災害的3大因素。

據《ETtoday房產雲》、《鏡報》報導，建築安全履歷協會創會理事長戴雲發表示，香港地狹人稠又多坡地，建築高又密集，竹製鷹架能順應狹小空間山坡地形，加上抗風性佳、搭建拆除快速，一直是香港老城區的最佳選項。

除了地形因素，竹製鷹架價格低廉，僅約台灣鋼材鷹架十分之一，又容易取得，還可降低施工成本，所以即使台灣即全球都逐步改用金屬鷹架，香港還在用竹製鷹架，甚至有意將這個數十年的技藝列為文化遺產保留工藝。

不過，這次大埔大火，從曝光的畫面可見，竹製鷹架反成了可燃物助長火勢，遇到綠色防護網再不斷擴大燃燒。

戴雲發點出至少三大因素相互影響導致大火，第一，宏福苑建物間距十分狹窄，熱能易集中；第二，竹編鷹架本身可燃，一旦起火就會像「通天柴薪」般往上延燒；第三，現場風勢明顯，使火焰順著竹桿一路助長。「如果外牆防護未使用具防火等級的材料，延燒速度就更不用說了。」

戴雲發說，過去台灣工地火警皆非因鷹架或防護網引起，台灣工地對鷹架防護網有明確規範，主針對防墜落、防塵及噪音，但對防火尚未有明確規定。

