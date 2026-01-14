價格僅F-35的1/6！「梟龍戰機」外銷熱 沙國、印尼等「友巴」國家傳入列
[Newtalk新聞] 中國與巴基斯坦合製的 JF-17「梟龍」戰機，近日傳出交易預告。巴基斯坦國防生產部長哈拉吉（Khawaja Asif）在接受《BBC》烏爾都語頻道專訪時證實，巴基斯坦正與多個國家進行外銷談判。
哈拉吉在專訪中強調，「梟龍」戰機的 CP 值很高，全球同類型的現代化戰機均價多在 2.5 億至 3.5 億美元之間，而「梟龍」的單價僅約 4,000 萬至 5,000 萬美元（約新台幣 12.6 億至 15.8 億元），依配置不同略有調整，價格僅約西方國家出產的頂尖戰機五分之一甚至更低。
除此之外，哈拉吉更自豪地提及梟龍在去（2025）年印巴衝突中的「實戰經驗」。他指出當時「梟龍」戰機的表現優異，讓國際對其有了很高的評價。
而據《路透社》消息透露，「梟龍」的潛在買家陣容有：沙烏地阿拉伯，傳出正磋商將 20 億美元對沙貸款轉化為戰機訂單。印尼，意向採購數量超過 40 架。蘇丹，15 億美元的軍購協議中，可能會包含「梟龍」戰機。阿塞拜然，已有深入談判甚至簽署配套教練機合約。孟加拉，與巴方洽談更多出口事宜。
但對於詳細的買方資訊，哈拉吉本人僅表示：「這些屬於保密信息，我無法對外披露我們與相關國家的談判進展。」
哈拉吉也明確表示，任何銷售協議都必須納入「中方的意願」，「巴基斯坦在簽署協議時需格外謹慎，避免簽訂自身難以履行的合約。」
加拿大國際治理創新中心（CIGI）研究員坦根（Einar Tangen）則分析，雖然巴基斯坦負責生產與外銷，但核心技術主權仍掌握在中國手中。中方除了參與利潤分配，更關鍵的考量是「技術保護」，避免技術流向西方國家。
哈拉吉對此回應，這款戰機絕非「誰買都賣」，必須充分考量地緣政治局勢，絕不會出現「把槍賣給敵人」的情況，僅會銷往如土耳其、沙國及阿塞拜然等與中巴兩國關係親密的友好國家。
