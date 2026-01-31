價格大崩跌！金價現貨跌9.5% 白銀創44年最差表現

還該買嗎？黃金近年價格不斷上漲，30日時卻出現大幅下跌，重挫9.5%；且白銀也同樣重挫，創下44年來單日最大下跌紀錄。

根據路透社報導，近年黃金狂漲，這個月更一度上漲超過1000美元，突破每盎司5500美元，相當驚人，但在30日時迎來重創，截至美東時間30日下午1點57分，黃金價格重挫9.5%，至每盎司4,883.62美元；2月交割的美國黃金期貨結算價則下跌11.4%，至每盎司4,745.10美元。

黃金價格重挫。圖／台視新聞（資料畫面）

白銀價格也是大暴跌，下跌27.7%至每盎司83.99美元，創下1982年後的最大單日下跌紀錄。

白銀創44年來最大單日下跌紀錄。圖／台視新聞（資料畫面）

重挫原因除了投資人選擇在高點獲利了結，近期美國總統川普提名華許出任聯邦準備理事會，對於新任人選的不確定性也衝擊市場投資人信心，金價接下來將會如何發展，還有待觀察。

台視新聞／綜合報導 責任編輯／網路中心

