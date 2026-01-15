價格大跳水！大票人狂推「智利櫻桃」：認準2品種

現在是南半球櫻桃產季，過去許多人都推紐西蘭、澳洲產，然而今年不少民眾發現，智利產的櫻桃價格相對實惠，甚至有賣場販售一盒2.5公斤699元的價格；中部甚至爆發櫻桃之亂，大量賣家削價競爭。不過有內行人提醒，想買到好吃的智利櫻桃要認準2品種。

綜合陸媒報導，櫻桃價格已經逐漸下降，比去年便宜近2成，主要有兩個原因，一是智利果農擴大櫻桃產量，第二點則為運輸效率的提高，加上今年智利櫻桃的到貨時間比往年提早快一個月，也加快了降價的速度。

近日也有台灣網友發現，在賣場大全聯看到櫻桃價格讓人相當震驚，一斤櫻桃168元，2.5公斤整盒裝的則為699元。甚至中部爆發櫻桃之亂，不少水果店家削價競爭，整箱整箱的在賣。但也有業者直言，「櫻桃已經慢慢在回漲，便宜價錢能撐多久真的不好說」。

至於智利櫻桃怎麼才好吃，內行網友透露，「LAPIN現在剛有海運價格，之前那個品種建議不要買，沒有那麼甜了」、「紅色的LAPIN和黑色的SANTINA，海運櫻桃品質有天跟地差別」。據了解，LAPIN外觀呈深酒紅色，果實偏脆，口感帶有些許的酸澀；SANTINA櫻桃甜度較高，顏色深紅偏黑，甜度相當高，入口後有非常濃的櫻桃味，硬脆多汁。

