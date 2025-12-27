價格失控！好市多星巴克咖啡豆「飆漲66.7%」 省錢攻略曝光

美式賣場好市多（Costco）向來以實惠的價格深受消費者青睞。不過近期有會員赫然發現，賣場內的「星巴克咖啡豆」標價已飆漲到999元，讓他相當意外，直呼價格漲得太有感，貼文曝光後立即引發網友討論。

美式賣場好市多（Costco）向來以價格實惠深受消費者青睞。（示意圖／中天新聞）

原PO在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」分享照片，只見畫面中為「星巴克黃金烘焙綜合咖啡豆」，一包重量約1.13公斤，售價為999元。原PO驚呼，已經有好一陣子沒去買了，「想不到咖啡居然變這麼貴！」

星巴克黃金烘焙綜合咖啡豆從599漲到999，漲幅驚人。（圖／翻攝自COSTCO好市多商品消費心得分享區）

貼文曝光後，網友紛紛湧入留言，「從599漲到999，漲幅好驚人」、「咖啡豆全世界都在漲啊，costco已經算佛了」、「國際咖啡豆漲很兇」、「所有的咖啡漲的我喝不起了」、「一直漲漲不停，我兩個月前看800多，現在居然900多了」、「現在是全球都漲，不是只有好市多喔！」、「真的！咖啡豆漲得很誇張，現在都不買了，去外面買還比較漂亮又便宜！」、「咖啡生豆漲翻天，這樣價格算可以啦」。

不過也有眼尖的會員補充好消息，表示這款「星巴克黃金烘焙綜合咖啡豆」預計在明年1月5日至18日推出促銷活動，屆時原價999元將下調至799元，建議想省錢的消費者可把握優惠時機再購入。

