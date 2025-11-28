價格更反映現實 中油：油價平穩雙機制微調

▲中油今（28）日宣布，基於維持營運韌性，並微調浮動油價機制「亞鄰最低價限制」及「平穩措施門檻」，減少中油吸收金，緩漲門檻調高，預估對全年財務部分可以少虧超過百億元。（圖／NOWnews資料圖片）

[NOWnews今日新聞] 中油今（28）日宣布，基於維持營運韌性，並微調浮動油價機制「亞鄰最低價限制」及「平穩措施門檻」，減少中油吸收金，緩漲門檻調高，預估對全年財務部分可以少虧超過百億元，但對於民眾而言，國內油價波動將更加反映國際油價漲跌。

中油表示， 近期歐洲及亞洲地區天然氣庫存充足，需求相對疲軟，國際LNG市場價格呈現微幅下跌趨勢，致整體進口氣源成本微幅降低。依據政府核定之天然氣價格公式計算，114年12月電業用戶天然氣價格不調整，工業用戶平均調降1.51%，但民生用戶天然氣價格仍遠低於進口成本，配合政府持續穩定國內物價政策不予調整。

廣告 廣告

另外，中油表示，政府從2007年起實施汽、柴油浮動油價機制，確保國內汽、柴油稅前價格維持亞鄰國家（日本、韓國、香港、新加坡）最低價；隨後再於2018年5月 14日實施「平穩機制」，只要95汽油每公升觸及30元門檻後，中油啟動吸收、緩漲，減少對於國內物價波動。

但是，台灣中油配合政府穩定物價政策迄今，從2018年至114年10月止累計吸收金額達1,091億元，期間中油有提出調整經營體質、資產重估，以及訴求經濟部增資未果，目前負債比仍高達93%。

中油為使國內汽柴油價格更符合市場機制的精神、並落實使用者付費的公平原則，自12月1日起微調「亞鄰最低價限制」，排除亞鄰國家政府補貼供油商造成油價失真的因素，另外平穩措施啟動門檻亦各調高一個級距。

中油強調，調整過後國內油價仍將維持亞鄰最低價與保留平穩措施，但可強化營運韌性；而天然氣價格亦持續配合政府穩定物價政策滾動檢討，盼社會大眾支持台灣中油永續經營，以撐得更久、走得更遠。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

史瓦帝尼眾議長參訪煉油廠 中油：輸出台灣煉製專業經驗

桃園三接外推方案遭爆預算浮報至253億元 中油：並非事實

中油宣布漲價！桶裝瓦斯每公斤貴0.45元 明凌晨起生效