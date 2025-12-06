價格猛飆「4萬噸銅」被提光！專家揭「1訊號震盪全球」超級週期來了

財經中心／曾郁雅報導

全球銅市風暴醞釀中！大宗商品巨頭Mercuria罕見大手筆從LME一口氣撤走逾四萬噸銅，被外界解讀是在美國可能重啟關稅前「搶先卡位」，這波動作不僅推升銅價再創歷史新高，也讓市場驚覺全球供應正以前所未有的速度往美國集中，專家更預告非美地區明年恐面臨「斷貨危機」，從川普關稅大刀陰影、礦場擾動到交易商瘋狂備貨，種種跡象都顯示全球銅市「超級週期」正加速啟動了。





價格猛飆「4萬噸銅」被這公司全提光！專家揭「川普1訊號嚇爛全球」超級週期來了

Mercuria搶在美國可能恢復關稅前，從LME一口氣撤出逾四萬噸銅，市值超過4.6億美元，引發市場震驚。（圖／翻攝自X@Real_AEW）

瑞士大宗商品交易巨頭「Mercuria」被外媒爆料，正準備在美國可能重啟銅關稅之前大動作囤貨，從倫敦金屬交易所（LME）亞洲倉庫一次撤出超過四萬噸銅，以目前價格換算，價值高達4.6億美元（約新台幣 144 億元），此為近十多年以來，最大規模的撤庫行動，直接把銅價一路送上每噸1萬1500美元的歷史高點，Mercuria也罕見警告，全球供應正快速被美國吸走，照此速度發展下去，明年第一季美國以外的地區恐怕會面臨「沒有電銅可用」的短缺窘境。

川普今年釋出加稅訊號後，紐約期銅一路領漲，吸引各大交易商瘋狂把金屬運往美國套利。（圖／翻攝自IG@realdonaldtrump）

事實上，這場震盪源自今年2月川普政府釋出的加稅訊號，消息曝光紐約期銅價格立刻領先大漲，與LME拉開價差，吸引Mercuria、托克（Trafigura）、嘉能可（Glencore）等多家交易商湧入美國市場套利，美國銅進口量也因此飆上紀錄新高，儘管川普在7月突然宣布暫緩對貨品級銅課稅，讓套利窗口短暫關閉，但他同時卻預告要在2026再度檢討加稅提案，讓近期紐約期銅再次強勢上漲，也使貿易商警報狂響，紛紛搶著把更多金屬提前送往美國備用。

Mercuria 金屬部門主管賓塔斯（Kostas Bintas）直接亮話，預告銅價在未來幾週將「繼續向上突破」，全球供應「朝美集中」態勢非常明顯，其餘市場可能在短短幾個月內就會出現嚴重缺口，類似看法也出現在其他業者，包括 IXM、Gunvor等公司都強調，全球多座大型礦場近月陸續會有狀況，供應缺口持續擴大；加上越來越多電銅被運往美國，交易所庫存迅速下降，未來製造業恐怕得付出更高成本才能搶到貨源。





外界也注意到，LME庫存主要來自中國與俄羅斯，這些金屬無法交割至紐約商品交易所（COMEX），交易商因此大量提取LME庫存，再轉運符合規範的金屬進美國，光是上週四，就新增7450噸撤庫申請，撤庫速度明顯開飆，雖然美國港口與交易所倉儲數據仍顯示庫存相對充裕，但市場普遍認為，在期銅溢價持續擴大、潛在關稅尚未排除的情況下，美國握有庫存短期內不可能再流向其他地區，高盛最新報告亦指出，原本預期2026上半年才會涌入美國的銅流，將「比預期更早、更快」提前爆發，而近期銅價的大幅跳升，正是LME撤庫潮的「業力引爆」，隨著全球貿易商加速把銅往美國輸送，加上交易所庫存一路被抽乾，市場普遍認為，沉寂已久的全球銅「超級週期」或許已被正式點火，並正在快速加速當中。

《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

原文出處：價格猛飆「4萬噸銅」被這公司全提光！專家揭「川普1訊號震盪全球」超級週期來了

