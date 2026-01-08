價格貴1千！大阪拉麵店陰陽菜單宰客遭陸客抓包 老闆竟嗆禁止中國人入內

近日大阪一家拉麵店被發現疑似用「陰陽菜單」坑殺觀光客。（示意圖，Shutterstock／達志）

觀光景點坑殺遊客事件層出不窮，且世界各地都在發生。近日就有陸客和日本拉麵店老闆爆發嚴重口角，原因在於菜單上的標價，日文菜單僅需日幣1255元的餐點，換成英文版竟然直接翻倍變成2250元，導致陸客不滿，要求退差價，而老闆拒絕並反嗆考慮日後禁止陸客入內。

有網友在日本論壇「Togetter」上，表示最近有大陸觀光客與大阪拉麵店「王道家直系 我道家 OSAKA店」老闆爆發衝突，老闆事後宣布考慮禁止大陸人進店，並貼出照片。透過照片可以看到，上面的日文菜單價格都是在1000日幣到1300日幣區間，然而切換到英文菜單後，價格就翻倍，直接從1800日幣起跳，到最貴的2550日幣。原PO說「如果看得懂漢字，就會發現其中的奧妙」。

而該拉麵店老闆新井悠介先是在X（推特）上宣布，有90%觀光客問題都是中國人造成的，因此考慮禁止中國人入內，更稱揚言報警後對方就不鬧了。近日進一部拍片講述過程，表示英文介面點選的拉麵屬於針對觀光客設計的特別規格，其調味與配料與一般版本不同，所以才會拒絕退費，但並未禁止陸客入內，僅是考慮。他也強調，菜單設計並未針對國籍，也不會更改目前的定價方式。

陰陽菜單事件引起日本網友熱烈討論，有人不認同老闆作法，認為這樣是在欺負不懂日文的觀光客，甚至帶有歧視意味；但也有人主張，雙重價格在觀光地區屢見不鮮，店家也有選擇客人的權力，看了一下老闆似乎是認為中國人調味料用的特別兇，且外地人跟當地人用餐有價差相當常見，就像許多地方會給繳稅金的當地居民特別優惠一樣。

PTT上也引起台灣鄉民討論，有人表示這間拉麵店坑殺遊客行之有年，韓國人也曾抱怨過，而中國人就是因為看得懂漢字，才會跟老闆理論，嘲諷「所以才要禁止中國人入內，不然怎麼繼續宰羊」。

