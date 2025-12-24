價格高又遇貸款難 先建後售案苦酒滿杯

【記者柯安聰台北報導】住展雜誌彙整雙北市2023-2025年推出的新成屋最高單價資訊，包括取得使照的先建後售案，以及雖未取得使照，但以成屋型態推出之新案，台北市這3年實價揭露3高價案分別是大安區捷運信義安和站周邊的「安和自在」、士林區天母一帶的「御上天母」、大安區忠孝東區的「Diamond Towers 台北之星」，單價各為160.8萬元、154.4萬元、269.1萬元。新北市則為中和區萬大線LG08站聯開宅「冠德心禾匯」、新店區央北重劃區「江陵天喆」與板橋區國光客運站改建案「君麟」，單價分別是84.3萬元、104萬元、93.6萬元。



住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，新成屋價碼比中古成屋高，又沒有預售屋的付款優勢，常以資產族群為買盤訴求，而近年籠罩在貸款不易的陰霾，但建商早已規畫興建，逐步完工就得展開銷售，難以如預售屋還有延推空間，遇上歹年冬的銷況受到一定的影響，明顯可見最高單價沒有創價趨勢。





（圖）雙北新成屋最高單價



值得注意的是，不斷被提及小坪數的相對低總狀態得以刺激買氣，也出現在先建後售的市場，像2025年台北市新公開成屋最高單價「安和自在」僅15.2坪，新北市的「冠德心禾匯」亦只有20多坪，可交易在總價2000多萬元，未來又有出租與轉手的發揮空間優勢，為當前這類產品還能有個案表現的一大關鍵，今年台北市推出的「昇陽承光」、「昇陽麗鉑」、「禾田田」、「皇鼎靜心園」、「瓏山林玥河」，新北市的「睿悅」、「崇利華漾」都有至小10多坪的規劃，建商用意不言可喻。



統計中還可看出建商多為經營新成屋市場有成的業者，像「安和自在」建商首鋼開發先前於中山區的先建後售作品也有不錯銷售成績，而冠德建設更是一直以新成屋案為主力，亦彰顯該建商資產實力，又如江陵建設同樣在資產上不容小覷，新成屋產品令這些品牌保證有所加分，部分買方可能因此對於價格有認知度而買單。









陳炳辰指出，接下來在台北市松江南京一帶，與新北市的北大特區、捷運新莊和頂溪站周邊等地還有新成屋身影，雖有熱門地段、小宅規劃或話題性等條件，還免於爛尾風險，惟銷況得視後續銀行限貸、買氣信心走勢而定，先建後售產品可讓建商事先控制營造成本，卻控制不了推案之際的市況變數，如今價量難明仍硬著頭皮公開也莫可奈何。（自立電子報2025/12/24）