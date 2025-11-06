價穩量大縮全年移轉27萬棟 賴正鎰：明年上半年房市難恢復

賴正鎰預期，明年上半年房市還不太會恢復。房市還是看政府臉色，期待政策可以對此放鬆一些。（圖／林榮芳攝）

鄉林今舉辦「新松町新城計畫」公開周年記者會，對於目前房市，董事長賴正鎰表示，現在價格還算穩定，但量大幅萎縮，預期全年買賣移轉棟數落在27萬棟以下，盼政府「水龍頭再放寬一點」。

賴正鎰表示，以前全年不動產買賣移轉棟數都會落在30萬棟左右，今年預估27萬棟以下，以今年狀況，預期央行政策明年上半年會微幅打開一點，但也不會鬆太多，因為央行說價沒跌不給鬆綁，但依他觀察，蛋黃區價格應該也不會跌，蛋白區如台中清水、沙鹿、梧棲等地則可能微幅修正。因此，預期明年上半年還不太會恢復。

廣告 廣告

賴正鎰表示，房市好壞都看政府臉色，政策鬆綁就會好賣，央行政策控制，購買消費力就會大幅降低。消費者重視的就是額度、利率及第二戶以上貸款成數3個部分，期待政府水龍頭開一點，像二屋房貸族目前只給5成，能慢慢加到6、7成。

利率的部分，賴正鎰表示，目前最低約在2.2%，建議利率政策能回到2%以下，對首購族負擔比較不會那麼大；房貸貸款額度希望恢復到7、8成。另外，對建築業的貸款，以及高價住宅標準的認定，也希望可以放寬。

此外，針對新青安政策預計明年7月到期，行政院長卓榮泰日前透露，新青安政策將不會用相同方式延長。賴正鎰則認為，新青安是照顧首購族群，若取消將影響年輕人購屋意願，他建議政府協助有購屋需求者，希望不要縮減新青安。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

高鐵車廂「1奇妙景象」13萬人有感 網友笑：跟騎機車一樣

王子再發聲明3招賣慘 律師曝「范姜不同意分期付款」原因

光復鬼故事2／房東搬走新電器！ 還有災民被問：領很多對吧，分我一點