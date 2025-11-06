價購康寧大學台南校區 黃偉哲：公所、圖書館、三分局等可進駐

南市府計畫價購位於安南區的康寧大學台南校區建物。(記者蔡文居攝)

〔記者蔡文居／台南報導〕繼台灣首府大學轉型為南市府曾文市政園區後，南市府計畫價購目前閒置的康寧大學台南校區建物。市長黃偉哲表示，康寧大學的建物仍相當新穎，配合安南區未來發展需要，未來安南區公所、圖書館及市警三分局等單位都可以進駐。

南市議員陳怡珍今天質詢指出，市府斥資3000萬元購買康寧大學校區建物，但每年仍須支付台糖超過1000萬元租金，若未妥善利用恐淪為閒置資產，期盼市府提出明確計畫，發揮公共效益。

黃偉哲表示，康寧校區已閒置4、5年，為避免治安問題，市府有責任活化改善。同時配合安南區未來發展的需要，經與康寧接洽，對方也有意願，最後協議以3000萬元價購。未來可規劃部分公務單位進駐使用，同時活化現場球場、宿舍等設施，避免閒置浪費，包括安南區公所、圖書館及市警三分局等單位都可以進駐。

不過，該案市府財稅局編列3000萬元預算，日前議會審查時，議員以市府先斬後奏，不尊重議會而刪除，但仍保留科目1000元。全案於二、三讀後，仍可透過市府覆議及議會復議的方式，恢復預算。

南市財稅局長李建賢表示，康寧校區內有7棟建物，殘值約7億，目前閒置中，校區也荒廢。為了避免治安問題及活化建物，市府與康寧校方協議3000萬元價購，並已取得教育部同意。市府規劃公務機關進駐，原宿舍則規劃為社會住宅，溜冰場甚至足球等運動場，另經發局也有意將部分用地規劃產業專用區，至於原先規劃市刑大進駐，則因市刑大因辦案需求，需有獨立方空間而作罷。

對於預算遭刪除部分，李建賢表示，會再加強與議員溝通及說明，希望獲得議會的支持。

