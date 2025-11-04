價購康寧大學 預算遭刪除

康寧大學停招多年，市府編列三千萬元價購建物遭刪，只保留科目一千元。（翻攝網路）

記者林雪娟∕台南報導

市府成為關門大學建物回收桶？繼台灣首府大學轉型為曾文市政園區後，市府有意再度價購康寧大學台南校區建物，議員痛批市府先斬後奏，幾經討論，市府價購康寧三千萬元經費刪除，保留科目一千元。

教育部今年八月來文，核准康寧大學台南校區地上權及校內建物轉讓給市府，市府編列三千萬元，希望取得校區內七棟價值七億元建物。市府認為是划算買賣，在議會卻遭議員砲轟，直指市府不尊重議會，屢屢先斬後奏。

林燕祝批市府今年起，分三年編列一點一八億元建物台首大購價款，市府宣稱取得學校十八億元財產，如今空間尚餘，又要買康寧，財稅局指可提供市府相關機關使用，如市警大、公所等。穎艾達利也以台南大學七股校區為例，並指康寧案議員完全不知曉，財稅局指正在進行中，遭批先斬後奏，要求依法行政。

主席蔡育輝痛批市府以為府會和諧就太輕率，曾文案未簽約就編預算，如今如法炮製，硬要強渡關山，讓立法機構角色蕩然無存，直言市府沒義務替中央政府「擦屁股」。穎艾和王家貞也指該案明年一月才開始可暫緩，沈震東也指市府許多廳舍仍閒置。財稅局指除局處入主，還可引進產業進駐，校園也可供體育使用，且南大也有意入主，蔡育輝裁示刪除預算，保留預算科目一萬元。

三校案一連討論兩天，另南大七股校區，市府將規劃養殖漁業用地，蔡育輝要求說明誰負責點交土地？財稅局指農業局，農業局認為是財稅局，議員批市府不同調。南大當年因校區過小，民國九十年經台南縣政府同意無償撥用為遷校用地，多年來除道路和機電大樓，遷校進度停滯，後校方決議不遷校，去年向市府函請土地返還點交。