價購康寧校區 擬設智慧森活園區

記者林雪娟∕台南報導

市府提出的一一五年度總預算中，康寧大學台南校區建物、租金及維護管理費刪減五千三百多萬元，因在議會紛擾多時，市府邀集議會財經委員會議員及安南區在地選區議員前往康寧大學校區會勘，市府並提出「安南智慧森活園區」說帖，希望打造為台南城市更新與均衡發展的重要示範點。

市府價購康寧大學台南校區建物和租用土地等預算五千餘萬元遭刪，邀請議會財委會、在地議員前往會勘，並提出「安南智慧森活園區」說帖。（議會提供）

經會勘和充分討論，財委會召集人蔡育輝做成結論，認為市府編列價購康寧大學校區建物三千萬元、土地租金一三一０萬兩千元及維護管理費九九六萬元，市府在審查預算時，未能清楚說明，當時尚未與康寧大學及台糖分別訂定價購建物及租用土地契約，造成議員誤會，無所適從，導致刪除上述預算，各僅保留預算一千元。

蔡育輝說，且十一月份審查預算時，市府表示會遷入區公所、市刑大或社會住宅等，邀集議員會勘時，經發局說明該空間會有科技研發與智慧產業中心、創新育成中心、安南ＡＩ人文圖書館及青年創業宿舍，市府多次對康寧大學提出的規劃變更，前後說法不一，請市府於提出覆議案時，能統一版本對外說明，以利議員了解預算通過後的具體執行計劃和未來用途、目標及各項變更設計所需經費。

根據市府提出的說帖，園區定位為智慧科技、創新育成、運動休閒和人文閱讀，成為城市副都心、青創樞紐和森活生活圈；市府強調，安南智慧森活園區不僅是舊校區再生，更是台南城市轉型象徵，科技產業激發創新，圖書館連結人文，運動綠地豐富生活，透過發展園區，讓安南成為台南智慧與文化共生的城市新起點。