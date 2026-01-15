價高一直偷！彰化3芭樂農連2月慘遭竊 損失破萬

去年11月開始芭樂開始飆漲，最高價每公斤100元。（示意圖／unsplash）



去年11月開始芭樂開始飆漲，最高價每公斤100元，也成了竊賊下手的目標，彰化社頭就有3名果農，連續2個月被偷了5次，每一袋50斤市價約4500元，果農損失相當慘重。

芭樂農vs.竊嫌：「我那邊也被你偷採好幾顆，（抓不到而已啦，不用這樣抓著啦），不是不用這樣抓著，你等等跑掉怎麼辦。」

農民緊緊抓著黑衣男，因為他跑進果園偷了芭樂，被抓包神色坦然還抽菸。

竊嫌vs.芭樂農：「（你車牌給我記下來），不用不用不用，我等等會自己過去。」

男子不想多留還跟農民說讓他們記下車牌，自己晚點會到警局報到，但不用自己去警察先來了。

員警vs.竊嫌：「有沒有帶什麼，有就自己拿出來。」

看見員警男子沒了剛剛的坦然自若，雙手後背上銬，芭樂市價從去年11月開始飆漲，市面上每公斤平均100元創新高，因此也成了竊賊下手的目標。

彰化社頭就有3名芭樂農身受其害，連續兩個月發生5起芭樂遭竊事件，竊嫌一偷就是偷1袋約50斤，行情大約4500塊左右，讓果農損失慘重。

據他們所說這些竊嫌幾乎都認識，大家會說好這次你偷下次就換我，不然就是相約一起偷，警方表示目前已破獲3件芭樂遭竊案未來也將加強巡邏，不讓果農的心血化為烏有。

