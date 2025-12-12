儀器不會、軟體不懂！ 他怒揭教授全靠學生救火 過來人嘆：是常態





近年來，研究生與指導教授之間的「能力落差」爭議越來越常見。許多學生在進入實驗室後才發現，自己期待的學術指導，有時可能變成協助教授完成研究業務的「免費勞動」。近日一名男網友分享自身遭遇，直指教授不僅不懂儀器、不會軟體，連期刊論文的數據處理都要學生代勞，讓他忍不住直言：「指導教授只有文書處理的功能」。對此，不少過來人感嘆遇到這種教授其實是「常態」。

該名男網友在網路論壇Dcard上發文表示，自己已進實驗室一年多，卻發現指導教授能做的事情「只有文書處理」。他透露，實驗中需要使用的各種儀器與分析軟體，教授完全不熟悉，每當教授要投稿期刊，圖表、數據計算甚至排版，也都得由學生來完成。

原PO無奈指出，教授總把任務往學生身上推，原因不是訓練，而是「他不會做」。因此學生的上班與下班時間幾乎都被各種突如其來的工作塞滿，連與國際期刊合作也拿不到任何補助。他更稱直到碩二才得知教授的博士論文是與他人合作完成，許多口中「曾經做過」的技術，實際上完全不熟悉。

▼這篇文章掀起研究生圈內對「教授能力」與「學術分工」的長期討論。（示意圖／取自Pexels）

文章曝光後，不少過來人紛紛留言表示完全不意外，甚至有人直言這種教授是常態，「如果是資深教授那還蠻正常的」、「正常啊老教授的話」、「教授最主要的工作是申請經費養活實驗室，如果有做到這點其實就可以了」、「常態，教授像保母的才是反常」、「聽起來很像我教授」。

也有人吐槽曾遇過類似狀況的指導教授，「我之前的老師也這樣，只會說他沒用過然後問題要自己解決，反正就是只會用嘴做電路」、「我也每天都在想教授什麼都不會，怎麼有辦法都掛通訊作者，程式不會、研究不懂，連投稿期刊有字數限制不知道，唯一的作用只有把reviewer的信件轉寄給我」、「我論文就是全都自己弄，最後教授只有在看論文稿糾正語意和錯別字有用而已」。

（封面示意圖／取自Pexels）

