儀器設定被改致鯛魚排誤檢 衛局報案 警連夜帶回關鍵女助理

〔記者黃良傑／高雄報導〕台灣鯛魚排被高市衛生局驗出動物用藥恩氟喹啉羧酸，但中部供應商自行送驗同批次魚，結果「未檢出」，衛生局4日午自行稽核，發現藥物殘留檢驗平台「液相層析串聯式質譜儀」，單項「恩氟喹啉羧酸」的檢驗設定值，遭人變更，懷疑是一名離職女研究助理所為，4日向警方報案。警方晚間11時將陳姓女助理帶回詢問，目前還在詢問中。

高市警方4日受理衛生局報案後，將先釐清有多少人？哪些人有獲授權，可進入該儀器後台，對原已調好的參數設定系統更改，動機又是什麼？據調查，不止衛生局所質疑的陳姓女研究助理可進入，還有其他人可進入設定系統。

警方4日晚通知檢驗科長欲釐清，預計5日與食藥署討論後，再到警局接受警方詢問；另據友人表示，離職的陳女目前都在高雄活動，為儘速釐清案情，警方漏夜前往南高雄陳女家，將她帶回警局詢問。

據了解，警方將先釐清除了陳女外，還有誰獲授權可進入系統重新設定，5日將同時報請高雄地檢署指揮偵辦。

衛生局表示，當天抽驗大高雄水產品檢體共40項，並送往高市衛生局實驗室，送進藥物殘留檢驗平台「液相層析串聯式質譜儀」檢測，該儀器共可檢驗48種數值，其中，測量恩氟喹啉羧酸的檢驗條件(參數)，疑因不明原因遭變更設定，導致10月27日研究助理陳女檢驗鯛魚排後，驗出不得檢出的動物禁藥超標。

衛生局解釋其他同仁複驗檢查，基於慣性操作原則，未在第一時間發現設定值已遭變更，10月14日前往全聯路竹中正門市抽驗「台灣鯛魚排(大)(效期至2027年9月16日產品，11月26日接獲報告檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準，要求全聯全面下架、退換貨。

衛生局今天內部調查，發現是儀器檢驗條件設定錯誤，導致鯛魚排檢驗值有10倍以上的誤差。

