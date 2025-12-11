儀式感滿分！從晨起梳妝到居家娛樂 五款科技逸品給最懂生活的人

好的科技，應該讓生活變得更美好、更有儀式感！真正懂得生活的人，從不將科技視為冷冰冰的工具，而是將其視為提升生活品質、創造美好時刻的媒介，無論是晨起的儀式、居家的享受，還是珍貴回憶的記錄，那些擁有精妙設計與智慧功能的科技產品，正悄悄改變著我們對「高質感生活」的定義。帶你認識五款讓人驚豔的科技逸品，每一件都是生活美學與科技創新的完美結合，不妨趁著歲末年終入手，為自己的生活增添風采。（文：費司特、圖：各品牌提供）

「Dyson Supersonic Nural吹風機」用科技守護頭皮的溫暖

Dyson Supersonic Nural吹風機

提到吹風機，多數人未必會想到「儀式感」這個詞，但當Dyson推出搭載Nural感測器系統的Supersonic新一代吹風機，讓吹風機轉身成為了生活美學的代表，這款吹風機最令人驚豔的莫過於其頭皮保護模式，利用飛時測距感測器按吹髮距離智能調溫，維持55°C恆溫，主動避免過熱傷害，內建的玻璃珠熱敏溫度偵測儀每秒偵測溫度達40次，將數據發送至微型處理器，確保機器不會釋出過熱氣流傷害頭髮。

搭載Dyson V9 Hyperdymium馬達，轉速高達110,000rpm，每秒產生41公升強勁氣流，三段精準氣流與溫度設定，從100°C的快速乾髮到60°C的溫和乾髮，確保無論髮質如何都能找到最佳選擇，它不僅是吹風機，更是頭皮護理的專家。

「FUJIFILM instax WIDE Evo混合型相機」用即時底片記錄生活的美好

FUJIFILM instax WIDE Evo混合型相機

想念底片攝影的懷舊質感嗎？FUJIFILM instax WIDE Evo「混合型即時相機」融合了數位與類比的優點，採用寬幅格式的 instax WIDE 底片，畫面約為 Mini 格式的一倍，能讓每張照片捕捉更多細節與廣闊視角，特別適合風景攝影和多人合照。配備 1/3 吋 CMOS 感光元件與 16mm 超廣角鏡頭，搭載立即翻蓋式廣角模式開關，輕鬆轉換視角，賦予拍攝者更多創意自由。

最令人驚喜的是其超過 10,000 種效果組合，用戶可透過疊加 10 種鏡頭效果、10 種底片效果和 6 種底片風格，加上首次推出的「微調」功能，精細調整光線強度與色彩變化達 100 級精確控制，支援藍牙 5.1 與智慧手機應用程式連結，可直接列印手機相簿的照片，約 16 秒即可列印完成。配備 3.5 吋彩色液晶螢幕、內建鋰離子電池，充飽電後可列印約 100 張照片，機身採黑色基底與金屬材質，搭配機械式底片轉盤與列印撥桿，帶來濃厚的類底片相機操作手感。

「Samsung The Premiere 5觸控投影機」客廳變身未來影院

Samsung The Premiere 5觸控投影機

說起居家娛樂，Samsung The Premiere 5超短焦雷射智慧投影機無疑是當下最具創新精神的選擇，最吸睛的特色就是其超短焦投影技術，即使靠近牆面也能投射出最大 100 吋的超大螢幕，完全顛覆傳統投影機對空間的需求，三原色獨立雷射光源技術帶來超過十億色彩的鮮明逼真畫質，擁有高達 154% DCI-P3 色域，紅、綠、藍三種雷射光源精準呈現細膩色彩，打造栩栩如生的影像饗宴。

最創新的莫過於其觸控投影體驗，結合專屬觸控螢幕腳架，將吧檯、書桌或餐桌都變成互動螢幕，透過指尖選擇遊戲、塗鴉或學習，使工作與遊戲都充滿樂趣，內建的 AI 智慧抗噪模式 Pro 能深入分析音效與背景音，自動強化人聲，即使在嘈雜環境中也能清晰傳遞每句對白。

「Sony WH-1000XM6無線降噪耳機」音樂迷的夢幻逸品

Sony WH-1000XM6無線降噪耳機

對於真正的音樂愛好者，Sony WH-1000XM6 早已成為必備逸品，耳機搭載全新 QN3 高解析降噪處理器，運算速度較上一代提升 1.5 倍，能即時分析與抑制來自 12 個麥克風輸入的噪音，降噪處理速度約為前代 QN1 的七倍，透過前瞻性降噪波形分析與 D/A 轉換優化，能即時捕捉突發聲音變化，大幅提升環境適應能力。搭配內建的整合式處理器 V2，完美應用於降噪效能、音質表現與通話品質。

支援 LDAC 高解析音訊傳輸，兼容 Apple Music、Spotify HiFi 等平台，並具備 DSEE Extreme 升頻技術，可優化壓縮音源。續航方面也相當驚人。開啟降噪可達 30 小時播放時間，關閉降噪則可達 40 小時，快速充電只需 3 分鐘即可提供 1 至 3 小時播放時間。

Apple Vision Pro M5版本

想要體驗未來科技嗎？Apple Vision Pro M5 版本無疑是當下最前沿的選擇，搭載第三代 3 奈米技術打造的 M5 晶片，擁有先進的 10 核心 CPU（4 個高效核心+6 個節能核心）與 10 核心 GPU，可提供更優異的多執行緒效能與圖形運算能力。M5 的 GPU 支援第 3 代光線追蹤與第 2 代動態快取，能在 3D 建模、遊戲及複雜圖形專案中，提供更逼真的視覺效果與更快的算繪時間。

在微型 OLED 顯示器上，M5 讓像素算繪數量比前代提升 10%，帶來更清晰銳利的圖片、更清楚的文字與細節更豐富的視覺效果。更新頻率可提升至最高 120Hz，減少環顧四周時產生的動態模糊，使用 Mac 虛擬顯示器時帶來更流暢的體驗。與 R1 晶片共同運作，處理 12 台相機、五部感測器和六台麥克風的資料，在 12 毫秒內將影像傳送至顯示器。續航力也大幅提升，一般使用時間達 2.5 小時，影片播放達 3 小時。

上述每件逸品都在用自己的方式，邀請我們重新發現生活的美妙，真正的品味之選，不在於價格的高低，而在於是否能與你的生活節奏相融，在日常中注入那份令人心動的儀式感。