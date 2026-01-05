儀式感滿滿！沖繩青碧蒼，在最美的度假飯店吃一場靈魂懷石料理

日本沖繩｜AOMI青碧蒼

夜幕完全落下之後，我們來到了一個讓人感到安定的地方AOMI；

白天的光線已經退場，窗外只剩下深藍色的海，以及偶爾掠過的遠方燈影與火把，

夜晚的 AOMI 明顯安靜許多，空間裡的節奏也自然慢了下來，

像是在提醒人；現在，是好好坐下來吃一頓晚餐的時間。

這不是一頓讓人忙著拍照、急著打卡的晚餐，

而是一頓會讓你不自覺放慢咀嚼速度…..

這一晚我們選擇的是 Omakase Kaiseki Course，

AOMI 的會席料理，並不急著鋪陳氣勢；

它不追求一開始就抓住注意力，而是用一道一道細緻、節制的安排，慢慢把人帶回「吃飯」這件事本身。

日本沖繩｜AOMI青碧蒼

從料理順序、器皿選擇，到味道層次的推進，

都不是為了製造高潮，而是讓整頓晚餐，在不知不覺中成立。

日本沖繩｜AOMI青碧蒼

會席開場｜前菜先替味蕾暖身

以柿子、蟹肉、太蒟、菊花與豆腐組成的前菜，色調清雅而內斂；

柿子的自然甜味、蟹肉的鮮、豆腐的柔軟，在口中彼此支撐，不搶戲，

也不顯空虛，像是替味蕾做了一次安靜的暖身。

日本沖繩｜AOMI青碧蒼

接著是鯛魚搭配若蕪與宋麮。

魚肉本身乾淨透明，蔬菜的清甜與穀物的淡雅香氣，

讓味道停留在非常舒服的位置；

這時候，料理還不急著加重，而是讓人慢慢坐好，準備進入晚餐的節奏。

日本沖繩｜AOMI青碧蒼

生魚片段落｜讓食材自己說話

接下來的生魚片段落，尤其安靜；

當日精選的三種刺身，切工俐落，厚薄恰到好處，

日本沖繩｜AOMI青碧蒼

沒有複雜的調味設計，醬油與山葵只是輔助角色，

真正站在舞台中央的，是魚本身的質地與新鮮度。

這是一段會讓人心定下來的刺身，

如果這裡成立了，後面的料理自然會順著走下去。

日本沖繩｜AOMI青碧蒼

餐酒搭配｜從選杯開始的用心

在料理正式進入熱菜之前，這一晚的餐飲搭配，也悄悄展開；

上酒之前，服務人員先拿著托盤，上面擺放著好幾款不同造型的酒杯，

大小、杯口弧度與厚薄各不相同，請大家先挑選自己喜歡的杯子；

日本沖繩｜AOMI青碧蒼

那一刻的節奏很慢，沒有人催促，也沒有標準答案，只是讓每個人依照直覺，選一只今晚想用的杯子。

這個小小的動作，讓人立刻意識到：今晚的酒，不只是搭配，而是會被好好對待的存在。

日本沖繩｜AOMI青碧蒼

第一杯讓人印象極深的，是梅酒。

入口時香氣乾淨而清楚，酸甜平衡得非常漂亮，完全沒有一般梅酒常見的黏膩感，

詢問之後才知道，這杯竟然是獺祭的梅酒。酒體輕盈卻有深度，

和前菜與刺身段落搭配得非常合拍，反而讓海味顯得更加清爽。

日本沖繩｜AOMI青碧蒼

之後我們又加點了清酒。那一杯是我選的，只是老實說，

當下已完全沉浸在用餐節奏裡，忘了記下它的產地與名稱；

日本沖繩｜AOMI青碧蒼

唯一記得的，是那支清酒喝起來非常順，不刺激、不搶味，酒感柔和、尾韻乾淨，

很適合一路陪著今晚的會席料理往後走。

它不是那種會讓人停下來研究的酒，而是會讓你在不知不覺中，把料理吃得更慢、更完整的存在。

日本沖繩｜AOMI青碧蒼

熱菜登場｜溫度開始變得重

這時候，溫度開始成為主角，其中一道令人印象深刻的是鵝肝茶碗蒸。

日本沖繩｜AOMI青碧蒼

蒸蛋本身細緻滑順，鵝肝的濃郁被巧妙地收斂在溫潤的口感中，

不張揚，卻在入口後留下深度。

這不是炫技，而是知道什麼時候該收手的成熟表現。

日本沖繩｜AOMI青碧蒼

接續的料理節奏依舊清楚而克制：

鮭魚蒟花壽司搭配銀杏，風味乾淨；

塩麴燒喉黑魚，肉質細嫩，表面微微上色，魚卵與貝類點出海味的立體感；

赤蒟蒻、黃瓜與合鴨，在油脂與清爽之間取得漂亮的平衡。

這一段，料理開始變得溫暖，卻沒有變得厚重。

日本沖繩｜AOMI青碧蒼

主菜｜和牛沙朗的成熟表現

主菜登場時，節奏依然不急；

和牛沙朗佐金山寺味噌醬，肉質柔軟，醬汁鹹香卻不搶味，讓和牛本身的甜度自然浮現。

日本沖繩｜AOMI青碧蒼

這不是一口讓人驚呼的和牛，而是一口讓人點頭的和牛，

如果你期待的是震撼，這道菜可能不會取悅你；

但如果你想吃的是一份「知道自己在幹嘛」的和牛，它會。

日本沖繩｜AOMI青碧蒼

收尾段落｜回到海，也回到日常

後段的料理開始慢慢收束，

百合根饅頭佐蔬菜醬汁，口感溫和細緻；

日本沖繩｜AOMI青碧蒼

鮑魚、蝦與赤ずいき醃漬，帶來清爽而富有口感的轉場；

再搭配伊是名島的沖繩水雲，讓整套料理再次回到海的氣息。

日本沖繩｜AOMI青碧蒼

主食是松露釜炊飯，

搭配香之物三種與赤味噌湯；

日本沖繩｜AOMI青碧蒼

米飯粒粒分明，松露香氣不張揚，卻在熱氣中慢慢展開。

這是整頓晚餐最讓人安心的一刻，沒有高潮，卻非常完整。

日本沖繩｜AOMI青碧蒼

甜點｜節制而剛好的句點

甜點同樣保留日式料理一貫的節制。

花生豆腐搭配草莓、黑糖蜜、黃豆粉最中，溫潤不甜膩；

日本沖繩｜AOMI青碧蒼

冬瓜、核桃與起司的組合，

為整場晚餐畫下一個安靜而成熟的句點。

日本沖繩｜AOMI青碧蒼

吃完之後，不會覺得負擔，

反而有一種被妥善照顧過的滿足感。

日本沖繩｜AOMI青碧蒼

在 AOMI 用晚餐，最迷人的從來不是某一道特別驚艷的菜，而是整體的時間感。

它讓人在旅途中，短暫回到一種熟悉的節奏；

坐好、慢慢吃，然後安靜地結束一天。

日本沖繩｜AOMI青碧蒼

那天離開餐廳時，夜色已深。

回頭看了一眼室內溫暖的燈光，心裡很清楚：

這是一頓不需要用力記住，卻會在很久以後，突然想起來的晚餐。

日本沖繩｜AOMI青碧蒼

AOMI青碧蒼(官網):沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真2198-1(ハレクラニ沖縄)，電話:+81-98-953-9530，營業時間:17:00～23:00

文章來源：快樂雲愛旅行