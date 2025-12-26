儀琳小尼姑變歐陽悌的媽！石知田告白蔡燦得「我小時候的菜」

石知田劇中和蔡燦得演「母子」，戲外害羞告白。（百澤娛樂提供）

石知田在《如果我們不曾見過太陽》飾演極惡反派歐陽悌受到關注，26日接受媒體聯訪，他跟劇中媽媽蔡燦得是首次合作，「母子」精采對戲，引爆討論潮，他讚前輩是專業演員讓人很放心，並且很願意跟他互動，沒有太多磨合時間，告白小時候看過她的戲《笑傲江湖》，對她的尼姑儀琳角色印象深刻，害羞笑說：「覺得她很可愛，是我小時候的菜。」

他精湛演出瘋狂歐陽悌，收到不少反饋，開心擺脫台大學霸、文青等既定印象，讓他更加自由，「劇組讓我嘗試反差角色，給我很大空間，做了很多功課，看了很多心理學的書。」

被問到覺得角色做的行為，自己最看不下去是什麼？他思考一下回答「欺負女生」，覺得壞人有分多個層級，歐陽悌已經是最後層級，角色是真的有喜歡江曉彤（李沐飾），可是崩壞地方在於心儀的女生，竟然喜歡上他一直都瞧不起、沒有放在眼裡的李壬曜（曾敬驊飾）。

而要拍攝性暴力這場戲，他和劇組都覺得要專注「角色的痛跟傷痕」，直白的說：「我們不要去拍那種很像A片的感覺，我們不是在消費這個東西。」現場有親密指導在，他跟李沐也有達到一個信任跟溝通。

角色壞事做盡，不過他也學到角色一個優點，改變對事情的態度，「角色是一個相對直覺的人，想做什麼就做什麼，讓我領悟到人生就是如此，不要猶豫不決，選擇自己會快樂的選項，算是給我的一個禮物。」

石知田演出瘋狂歐陽悌，收到不少反饋。（百澤娛樂提供）

石知田替角色歐陽悌設計許多專屬動作。（Netflix提供）

石知田《如果我們不曾見過太陽》飾演極惡反派歐陽悌。（Netflix提供）

