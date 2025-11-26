儀表板跳警示車門上鎖受困 基隆消防破窗救老夫妻

（中央社記者王朝鈺基隆26日電）一對老夫妻今天在基隆市信二停車場啟動車輛時，儀表板顯示鑰匙無法使用，頓時車門上鎖無法開啟，消防獲報到場破窗救人，所幸這對夫妻平安無恙。

信二消防分隊下午4時許獲報到場，透過電話與車內78歲王姓男子溝通，取得王男同意破窗後，先將副駕駛座貼滿膠帶，再以撬棒刺穿玻璃下方角落，接著以手鋸割除玻璃將整片玻璃卸下，小心翼翼協助這對夫妻從副駕駛座車窗爬出。

王男說，上午與妻子到基隆港拍攝魚鷹，下午至信二停車場8樓取車，開啟車門後先將物品放入車內接著去上廁所，沒想到車輛點火時，儀表板顯示「鑰匙無法使用，請聯繫原廠」，車門頓時上鎖無法開啟。

王男表示，這輛轎車是表弟借他使用，他試圖爬到後方開啟後車廂，但找不到從車內開啟的位置而作罷，受困在車內約1小時，只能通報消防局請求救援。（編輯：李錫璋）1141126