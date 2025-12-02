億元罕病藥納健保！醫轟「值得嗎」 王婉諭痛心：對病友、家屬情何以堪
政治中心／陳慈鈴報導
自12月1日起，每劑要價近1億元的「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，納入健保給付，預估第一年使用人數13人藥費約13億元。醫師蘇一鋒認為，「健保花了一億元，只讓七歲的罕病孩子多活十幾年，值得嗎？」對此，王婉諭看到他批評健保大撒幣的發文，「我真的覺得蠻難過的。」
王婉諭表示，畢竟他是一位有聲量的醫師。他的這番話，對於那些與時間賽跑、拼命想抓住一線生機的罕病病友、家屬來說，情何以堪？
王婉諭提到，衛福部上週五宣布，要將罕病「AADC 缺乏症」的基因治療納入健保給付。雖然終生只要打一針，但那一針要價「一億」元，創下健保紀錄。包含蘇一峰在內，我看到滿多酸言酸語或批評。但罕病從來就不是一種選擇，而是基因的機率。像 AADC 缺乏症這種隱性遺傳疾病，除非父母特地去做篩檢，否則根本無從預防。對我來說，這樣的罕病，不就是健保存在的原因嗎？
王婉諭回憶，在立法院那段時間，我遇過很多罕病家屬和病友。對他們來說，世界上最遙遠的距離，不是沒有藥醫，而是明知道解藥就在那裡，卻因為天文數字般的價格，只能眼睜睜看著孩子走向衰亡。那種無力感，是會壓垮一個家庭的。這也是為什麼，我過去拼盡全力，才成功爭取將一針 4900 萬元的 SMA（脊髓性肌肉萎縮症）基因治療藥物納入健保。這一針改變的，是他們的人生。許多 SMA 的孩子，能因此有機會自己活動、有機會上學、有機會長大。作為母親，我無法用數字衡量這些「多出的每一天」到底值多少。因為對罕病家庭來說，每多一天都是無價的。
王婉諭說，我知道很多人會問：「健保都要破產了，還花天價救少數人，合理嗎？」但其實，台灣健保每年花在日常感冒、輕症治療的費用，一年就高達 300 多億。健保是一種社會保險，某種程度來說，他的存在就是為了罕病這樣罕見卻嚴重的風險。但在台灣，健保卻變得像是社會福利制度，有些人幾乎天天跑醫院，才把健保給壓垮。而且，如果只用「成本效益」來看待健保，那我們會得到一個很詭異的結果：「吸菸其實是在救健保。」
王婉諭表示，因為吸菸者平均壽命短、提早離世，反而比長壽的人少用了許多醫療資源。而這正是台灣健保的盲點：太在乎「省錢」，卻忘了醫療的核心是「救命」。我們習慣了掛號便宜、藥物便宜、治療便宜。便宜到讓醫護必須用透支人生的方式填補缺口；便宜到國際新藥不願意進來；便宜到連已經存在多年的老藥，都因為無利可圖而消失。當成本被壓縮到極限，受害的卻是病人自己。
王婉諭指出，在 HAQ（醫療可近性與品質）的客觀指標上，台灣其實已經落後日本、韓國一大截。這代表著，同樣一種病，在日韓能活下去的人，在台灣卻可能因為藥物引進太慢而失去生命。如果所謂的「省錢」，代價是讓原本可以活下去的人失去機會。那這種「便宜」，其實是最昂貴的。
王婉諭認為，追根究底，問題在於我們不敢誠實面對健保的財務真相。2013 年上路的二代健保，為了妥協，放棄了原本規劃的「家戶總所得制」，搞出了一個奇形怪狀的補充保費制度。既不能真實反映負擔能力，也無法永續經營。前陣子衛福部想要推動保費改革，卻仍只是把中產階級、小資族當成提款機。如果不全面改革開源，只是在這種畸形的制度上修修補補，未來的醫療崩壞，將由我們的下一代來承擔。
王婉諭說，談漲保費、談改革，都很顧人怨。但我們不能再假裝房間裡沒有大象。我們一直在延後面對問題的時間，但健保卻不是一個可以透支的系統。所以，近期我們決定舉辦「共想台灣」的第一場研討會，來談談「健保改革」這個難事。12/19，我們將會邀請前衛生署副署長張鴻仁，帶大家看見健保深層的困境。
更多三立新聞網報導
獨家／健保給付「億元罕藥」惹議！醫師、網友轟：壓縮其他病的健保資源
得知她重病！前男友秒復合照顧 演唱會驚喜求婚網全看哭
歷經25次敗血症！罹罕病靠「輸液續命」 25歲女淚求安樂死：讓我走吧
終結罕病遺傳！「龍蝦爪畸形」父抱回健康女兒
其他人也在看
55歲女腎臟像90歲！醫揪主因「保健品害的」魚油也中鏢
保健食品不是吃越多越好！腎臟科醫師洪永祥分享，一名55歲的女病患已有慢性腎衰竭第三期，就像一顆90歲的老腎臟，原來她連續5年每天吃10幾種來自各國品牌的保健食品。洪永祥點名保健食品5大地雷，若是吃錯了可能護腎不成反傷腎。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
震驚！肩膀「氣結」非肌肉緊繃 醫：按摩沒用...是組織生病了
許多人都有肩膀肌肉緊繃的困擾，往往借助於推拿、按摩或運動來舒緩不適，復健科醫師侯鐘堡發文表示，過去他也是這樣告訴患者，但近來一篇新研究卻顛覆這樣的傳統想法，原來肩膀的硬塊（氣結）竟是身體發出的警訊，按摩、運動都沒有用，因為這是一個充滿傷痕的生病組織，侯鐘堡醫師也以身試法，透過增生療法、震波等方式，精準處理肌肉疤痕組織、改善循環。中天新聞網 ・ 20 小時前
壞情緒傷害大 美女營養師點名8種「情緒系癌症」
【記者黃泓哲／台北報導】營養師高敏敏在臉書表示，許多人把壞情緒往肚裡吞，長期壓力不只讓免疫力大亂，甚至可能提高罹癌風險。她整理出8種與情緒高度相關的癌症，包括肺癌、甲狀腺癌、乳癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、淋巴癌與大腸直腸癌，每一種都與長期焦慮、壓抑、恐懼或未解決的情緒糾結有關。壹蘋新聞網 ・ 16 小時前
春水堂顧客誤喝「工業檸檬酸水」 醫：食道恐破裂、敗血症
台中市知名連鎖茶飲「春水堂」公益店於12月1日發生嚴重食安事件，一名新進員工因作業疏失，誤將浸泡清潔劑的保溫瓶當作熱水，用來沖泡熱茶回沖，導致3名顧客飲用後出現喉嚨灼傷不適症狀，緊急送醫治療。醫師警告，此類腐蝕性傷害嚴重者可能需要進行食道重建手術。中天新聞網 ・ 14 小時前
比豬油還毒！「這種油」害人胖、脂肪肝、血糖飆：台灣最常見
油脂種類對健康有不同影響。食安專家韋恩(楊世煒)表示，由於大豆油含有大量的亞麻油酸（linoleic acid），這類多元不飽和脂肪酸一直被質疑會影響代謝與體重。一項新研究發現，富含大豆油的飲食會讓小鼠快速變胖、脂肪肝惡化、葡萄糖耐善變差，而其他油脂卻無類似效果。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
別再喝「這類飲品」！哈佛大學證實：恐讓早死風險增9％
現代人飲食精緻化，出現許多「超加工食品」，像是含糖飲料、蛋糕或是火腿等，雖然好吃，卻容易造成身體損害，甚至可能導致過早死亡！腎臟科醫師江守山指出，政府應該嚴厲打擊這類食品，因為根據研究分析，這類食品被推估與約14％的過早死亡有相關性。此外，哈佛大學追蹤證實，經常飲用含糖飲料會讓風險增加約9％！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女星狂喝「1飲品」慘糖尿病前期！醫喊：它是澱粉加糖
藝人唐玲2019年被診斷出罹患胃癌第四期，歷經8次化療，最近她坦言，她4年前就盡量少喝甜的飲料，但每天都喝大杯的燕麥奶咖啡，最近進入糖尿病前期，因此，自此後只喝黑咖啡。醫師邱筱宸表示，燕麥奶的主要熱量來源是碳水化合物（澱粉與糖），且液體吸收快，升糖指數高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手EBC東森新聞 ・ 18 小時前
布魯斯威利失智元凶是血栓？ 醫：打疫苗就能預防！
好萊塢知名動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis）自3年前確診罹患額顳葉型失智症後，病情持續惡化，目前已無法說話和行走。其家人近日宣布，計劃在布魯斯威利離世後捐出他的腦部供醫學研究，期望能對失智症治療有所貢獻。台灣醫師分析，血栓可能是導致其大腦受損的主因。中天新聞網 ・ 16 小時前
一天十幾罐啤酒 52歲老闆差點失去記憶...醫師提出警告了
隨著飲酒文化在社會中普及，許多人以為小酌怡情，甚至將酒類當作日常社交的潤滑劑。然信傳媒 ・ 16 小時前
從64減到47.5公斤！ 3個小訣竅突破瓶頸期：「吃冷的飯」飽更久
一位網友分享她從64減到47.5公斤的經歷。減脂過程中，他曾有很長一段時間的停滯，嘗試過節食、代餐等不同方法，最後才發現真正能突破瓶頸期的，往往是最基本的飲食節奏調整。其中「隔天減少一餐」的方式，加上更聰明的食物搭配，成為實測後覺得有效的做法。姊妹淘 ・ 1 天前
55歲女「愛吃保健品」腎臟宛如90歲！5大地雷曝光 魚油也上榜
吃保健食品要小心！醫師江永祥在臉書粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」中發布貼文，表示亂吃保健食品可能比不吃還要傷腎，他表示，「保健食品就是加工食品，吃錯補充品可能不是補，而是害」。鏡報 ・ 1 天前
唐玲挺過4期胃癌重生 4年每天喝「1飲料」讓血糖狂飆
鬼門關前走一遭！女星唐玲2019年罹患胃癌第4期，她挺過8次化療與兩次重大切除手術，終於成功抗癌。今天（11／30）唐玲以大使身分出席「2025抗癌健康嘉年華派對」，在松菸4號倉庫開講，第一次公開這幾年與病魔共存的心路歷程，不過她也提到這4年每天都喝「1飲料」，讓她血糖狂飆，甚至罹患糖尿病前期。太報 ・ 1 天前
一堆人吃錯 這護腎聖品常被吞錯！名醫：誤吃反而敗腎
台灣慢性腎病患者至少240萬人，許多民眾努力在飲食上護腎，腎臟科醫師江守山分享4種食物可護腎，包括水、咖啡、薑黃素、褪黑激素，其中薑黃素已被廣泛認證具有強大護腎效果。但他強調，薑黃素非薑黃粉，後者含有傷腎的「草酸」，反而會嚴重傷害腎功能。三立新聞網 setn.com ・ 51 分鐘前
小腿為何被稱第二顆心臟？ 醫師：長期久坐恐引發靜脈疾病風險
文/陳亭安 新竹馬偕紀念醫院心臟外科醫生 你聽過「小腿是人體的第二個心臟」這句話嗎？你可能覺得困惑，小腿是一個 […]民眾日報 ・ 19 小時前
口交、親吻會不會傳染？醫師拆解HIV「真正的風險行為」
【健康醫療網／記者陳靖安報導】每年12月1日為「世界愛滋日」，旨在提升大眾對HIV的認識並強化防治意識，呼籲社會以更友善的態度面對感染者。光田綜合醫院感染科羅仕傑醫師表示，近年台灣愛滋治療已大幅進步，HIV不再是不治之症，只要及早檢測並接受抗病毒治療，多數患者都能像一般人一樣工作生活，甚至達成「U=U（愛滋病毒量測不到＝傳不出去）」的目標，大幅降低傳染風險。 HIV通報數量整體下降 單次未驗得病毒「非」不會傳染 羅仕傑醫師指出，台灣近年HIV通報數量整體下降，其中以25至39歲本國籍男性仍為最大宗。臨床觀察顯示，新確診者年齡略有下移，年輕族群比例上升，但晚期才就醫的個案仍存在，顯示及早篩檢與介入的重要性。 他提醒，容易忽略自身風險的族群包括年輕男男性行為（MSM）、有性病史者，以及異性伴侶為HIV陽性的人。許多人誤以為「只要有一次驗不到病毒就不會傳染」或「將口交、親吻視為零風險」。羅仕傑醫師說明，U=U的前提是病毒量需持續低於200copies/mL，才能透過治療有效避免性行為傳染；而深吻與日常接觸本來就不會傳染，但民眾常因此忽略真正需要防護的情境。 暴露前、後預防性公費投藥 定期篩檢健康醫療網 ・ 1 天前
年輕人罹大腸癌變多！醫曝童年時期染「這細菌」改變DNA 吃1物有助對抗突變
大腸癌連續21年高居十大癌症死因前3名，近年更有明顯「年輕化」趨勢。腎臟科醫師江守山表示，最新研究指出導致年輕族群罹患大腸癌，可能與童年時期因食物中毒染上「大腸桿菌素」有關，導致DNA遭改變。鏡報 ・ 1 天前
41歲瘦護理師無三高竟中風！睡眠不足、壓力成隱形推手
現代人工作繁忙，生活壓力大，中風不再是中老年人的專利。一名41歲護理師身材纖細、無三高，卻因頭痛一個月就醫，診斷為腦中風，長期勞累和睡眠不足是主因。中天新聞網 ・ 1 天前
癌症竟是氣出來的？營養師點名這8種癌與情緒有關 肺癌乳癌全上榜
[Newtalk新聞] 現代人生活壓力大，許多人習慣將負面情緒往肚裡吞，但營養師高敏示警，壞情緒若長期堆積，恐導致免疫力失衡並增加罹癌風險。她點名8種與情緒密切相關的癌症，像是肺癌常與長期焦慮有關，女性乳癌則多源於情感壓力未釋放，建議透過攝取深海魚等5大類食物來穩定身心平衡。 高敏敏指出，民眾常有「悲傷誰人知、痛苦吞腹內」的感嘆，但這些壞情緒如果長期堆積在心裡，「不只會讓免疫力失衡，還可能提高罹癌風險」。她分析八種與情緒相關的癌症，首先是肺癌，患者常對生活變化或生死議題感到恐懼，內心長期處在壓力或焦慮中，「常有無力感與情緒上的窒息感」。其次是甲狀腺癌，這類族群個性緊繃、容易焦慮，時常覺得「想做卻力不從心」，對於內心糾結、責任感過重的人特別容易有共鳴。 至於女性常見的乳癌，高敏敏說明，這往往與情感壓力未釋放有關，親情或人際間常有衝突，患者卻易把委屈放在心裡、不願表達，長期情緒積壓會讓身心都緊繃。消化系統方面，胃癌多因憤怒或委屈的情緒無法釋放，時常壓抑情緒，久而久之「情緒消化不良」就成為壓力來源。大腸直腸癌也是因為壞情緒難以消化，「總是壓抑在心裡」，長期壓力累積進而影響腸胃健康。 此外，高新頭殼 ・ 15 小時前
這水果超威！抗發炎、護心臟、護腸道：吃了2小時後見效
蔓越莓常與「泌尿道健康」劃上等號，營養師薛曉晶表示，近年研究顯示，它也能抗發炎、保護心血管健康及腸道菌相平衡上。她並表示，近年來的科學研究證實，真正有助益的是「天然蔓越莓全果、純蔓越莓汁，或經過標準化的全果粉」，而非市售添加香料、果糖的蔓越莓飲品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前