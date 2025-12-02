億元罕藥納健保 台大院長：應肯定台灣製藥實力

（中央社記者沈佩瑤台北2日電）台大醫院團隊研發罕病AADC基因治療藥物，健保12月起納入給付，但每劑1億元引發質疑。台大醫院院長余忠仁今天表示，這款藥物象徵台灣製藥實力進步，也代表已走向歐美等市場。

罕見疾病「芳香族L-胺基酸脫羧基酶（AADC）缺乏症」過去無藥可治，台大醫院基因醫學部醫師胡務亮團隊自2007年開始研發AADC缺乏症基因治療藥物，後技轉給美國藥廠，衛生福利部中央健康保險署近期宣布自12月起將這項新藥納入給付，

廣告 廣告

健保署預估生效後第1年使用人數13人，藥費約新台幣13億元，之後第2年至第5年每年新增5人，藥費5億元。

但健保給付納入一劑1億元新藥治療AADC，引發外界質疑是否符合社會公平性。

余忠仁今天出席台大兒童醫院受贈重症加護型新生兒保溫箱儀式，對於媒體詢問怎麼看待1億元天價藥，他說，的想法是每條生命都很重要，尤其少子女化下，這款藥物可以反轉未來，讓孩子有機會好好長大，科學進步可以改變命運，應該要支持。

「用於給付AADC基因治療的新藥新科技預算，在健保總額中是另外框出，沒有壓縮預算疑慮。」余忠仁指出，提出憂心的醫師，多為西醫醫師，中醫師、牙醫沒有意見，事實上新藥沒有在西醫總額中。

健保總額是匡列預算金額，健保會每年9月例行舉行下個年度總額協商會議，討論醫院、西醫基層、牙醫門診、中醫門診等4部門的健保總額及其他預算，新藥及醫材預算則是另外編列。

余忠仁強調，這款藥物象徵台灣製藥實力進步，因為基因治療不是傳統化學、抗體藥品，不僅所需研發時間長，標準也很嚴格，在台灣製藥界相當少見，也代表台灣製藥已走向美國、歐盟等市場。

他說，台大兒童醫院致力處理這類困難治療的兒童個案，盼讓他們有機會持續存活，正常就學，並在日後回饋社會。這項給付是否合理，人他坦言需回歸倫理、哲學議題討論，病童若沒有這項治療，活不過3歲，所以重點在於「需思考健康平權，要到什麼程度」。

健保署曾說明，AADC新藥支付價高昂，由健保署與廠商討論分期支付及藥品給付協議，共擬會同意以暫時性支付納入健保支付項目，3年後執行療效評估，並重新檢討支付價與給付條件。（編輯：管中維）1141202