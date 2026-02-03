圖說: 億光在美提告 控Lumileds侵害車用LED覆晶專利

【記者蔡富丞/台北報導】LED封裝大廠 億光電子工業股份有限公司（Everlight）宣布，已於今年2月2日正式向美國 德拉瓦州聯邦地方法院 提起專利侵權訴訟，控告國際LED元件製造商 Lumileds 侵害其美國覆晶（Flip Chip）專利，爭議產品涉及特定車用LED產品。

億光指出，此次訴訟主張Lumileds Holding B.V. 及 Lumileds, LLC 所生產並銷售的 LUXEON Go 車用LED及相關高功率LED產品，涉嫌侵害億光所持有之美國專利 US 7,554,126。該案已正式進入司法程序，億光並向法院請求永久禁制令、帳冊提交、損害賠償、利息，以及侵權產品之召回與銷毀等救濟。

據了解，US 7,554,126 為億光在LED覆晶與封裝製程上的關鍵專利技術，透過調整N/P電極面積比例，使LED晶片與焊料具備良好接著性，兼顧高散熱效率與封裝可靠度，廣泛適用於高功率照明與顯示應用，特別在車用照明市場具高度技術價值。

億光表示，該項專利除於美國取得專利權外，亦在日本、中國等多個主要市場完成家族專利布局，涵蓋應用領域包括車用LED、一般照明、燈絲、UVC、CSP、背光、閃光燈以及Mini／Micro LED等。

億光強調，保護智慧財產權是企業長期投入研發的重要基石，亦有助於產業良性發展。對於市場上任何侵權行為，將視情況採取必要法律行動，捍衛研發成果與產業秩序，立場一貫且明確。

公司進一步指出，近年持續加大在技術研發、製造與設計能力上的投資，並深化智慧財產權佈局，目前已在美國、中國、日本、歐洲、韓國及台灣等地取得多件關鍵專利，未來仍將持續以完整技術實力，為全球客戶提供具競爭力的產品與服務。