億光AI光耦合器交貨電源雙雄 營收占比衝破4成
〔記者方韋傑／台北報導〕LED大廠億光(2393)董事長葉寅夫今天在股東會後表示，公司近年積極切入AI供應鏈，目前AI布局聚焦於電源應用領域，包括光耦合器(Photo Coupler)與碳化矽(SiC)產品，主要供貨給國內電源雙雄等大廠。受惠AI伺服器與AI機櫃需求快速成長，加上國際客戶擴大導入非中國供應鏈，帶動光耦合器產品比重持續提升，今年營收貢獻可望突破4成。
葉寅夫指出，光耦合器是AI電源不可或缺的重要元件，億光在全球市場競爭力名列前茅，目前已成功打入國際AI供應鏈。尤其隨著美系客戶持續擴大AI資料中心與AI機櫃建置規模，加上客戶對非紅色供應鏈需求升溫，公司在美國市場獲得不少機會。旗下光耦合器產品過去占比約三成多，如今已逐步提升至四成以上，未來仍有進一步成長空間。
不過，市場高度關注的矽光子(CPO)領域，億光態度則相對保守，葉寅夫表示，主要是礙於目前產業技術路線尚未完全成熟，包括光源採用、配套方案仍未有定論，加上長時間運作下的光衰問題仍待克服，因此公司暫不考慮大舉投入相關製造業務。目前僅透過小額投資台灣相關新創公司方式保持技術接觸。
葉寅夫說，除了AI市場，億光也持續布局機器人與車用市場，公司產品已應用於機器手臂與協作型機器人，不過現階段單機使用零件數量有限，加上市場製造端多集中於中國，因此對營收貢獻仍相對有限，今年相關業務預估成長約5%至10%。車用方面則持續拓展歐洲車廠客戶，但受到中國汽車供應鏈競爭影響，成長速度較為溫和。
葉寅夫提到，因應全球客戶對產地來源要求日益提高，億光也加速海外產能布局，泰國新廠土地已準備完成，預計今年7月動工、明年上半年量產，下半年開始貢獻營收。未來將生產光耦合器及相關產品，並導入車用產品製造。隨著新廠投產，泰國基地規模將超越蘇州廠，成為億光最重要的生產據點。
關於2026全年營運展望，葉寅夫認為，上半年受到貴金屬價格上漲影響，獲利面臨壓力，由於產業特性難以直接向客戶轉嫁成本，因此公司透過產品組合優化、導入AI提升生產效率等方式改善獲利能力，預期下半年營運表現將優於上半年。
更多自由時報報導
焦點股》台達電：5月營收備受期待 帶量急拉翻紅
全球第二大產蝦國出事了！蝦類出口「遭多國拒收」陷危機 官方急出手
雨下對地方！曾文水庫暢飲3100萬噸水、南化將重返3成大關
7旬退休夫妻入住豪華養老院！半年後竟崩潰逃跑 原因讓人毛骨悚然
其他人也在看
伺服器電源+BBU需求引爆！「電源大廠」5月營收衝上174億元 昨股價叩關225元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導電源供應大廠光寶科（2301）昨（9）日公布新一期營收，其中五月份全球合併營收為174億元，月增4%、年增30%。光寶科說明，在...
所羅門實體AI接單升溫 董座：客戶數已突破500家
所羅門（2359）董事長陳政隆今天在股東會後表示，隨著實體AI（Physical AI）應用逐步從概念驗證走向實際導入，公司AI事業成長動能持續增溫，目前AI部門客戶數已達500至600家，重購率接近40%，主要成長動能來自歐美市場。因應客戶需求變化，所羅門也從過去以軟體為主的商業模式，逐步轉向軟硬
目標價1100元！法人首評買進「再生晶圓廠」估第2季EPS年增116％ 站穩先進封裝關鍵地位
[FTNN新聞網]記者吳峻光／綜合報導半導體設備暨再生晶圓廠辛耘（3583）昨（9）日止跌翻漲，股價收在866元，漲59元或7.31％，成交量1946張，盤中最高一度來到8...
新增處置股僅一檔！電商王者列20分撮合 一路關到6月24日
台股近期高檔震盪，但個股表現依舊火熱。證交所、櫃買中心昨（9）日公布最新處置股名單，僅有富邦媒（8454）1檔上市公司遭列入處置，上櫃市場則掛零。由於富邦媒近六個營業日股價累積漲幅高達59.63%，且起迄兩個營業日收盤價價差達161元，因此遭證交所加重處置，自今（10）日起至6月24日止，交易方式由原本每5分鐘撮合一次，再延長為每20分鐘撮合一次。
外資狂砍逾4萬張！國家隊豪擲10億 買超「這檔晶片股」
台股昨（9）日上演大回血，加權指數強勢反彈1,201.66點，以44,704.44點作收，漲幅達2.76%。不過，面板大廠友達（2409）和記憶體人氣股華邦電（2344）淪為外資吸血續命對象，分別慘遭狂砍8萬412張和4萬8094張，國家隊進場救援，各輸血1億2532萬0236元與10億470萬4181元，買超張數占據第二和第一名。
力積電成功籌資8.86億美元 強化投資未來動能
晶圓代工廠力積電（6770）宣布，昨（9）日透過發行海外存託憑證及員工認股籌資8.86億美元，這次發行的海外存託憑證（GDS）將於盧森堡證券交易所掛牌，每單位GDS為15股力積電普通股，發行價格為 31.65美元；GDS訂價相當於台股每股新台幣66.68元，較9日該公司股票平均成交價約折價5.73%
國巨出關連燈寫908元新天價！首富陳泰銘身價2日內飆漲221億元
被動元件大廠國巨（2327）再度率隊衝鋒，國巨昨日出關後即亮起紅燈，今一早更再度飆上漲停，股價衝破900元大關，觸及908元，領軍大毅、日電貿、光頡、雷科、信昌電、今展科、鈺邦、蜜望實等一眾個股漲停，族群氣焰旺盛。值得注意的是，手持14.1萬張國巨的台灣首富陳泰銘，在國巨連2燈之下，短短兩天身價就暴漲221億元。
新興AI晶片商叫陣輝達 號稱速度快10倍、耗能低5倍 幕後大哥曝光
各大雲端巨頭、晶片廠商都嘗試打破輝達（Nvidia）在AI晶片市場的絕對壟斷，但深耕多年的CUDA生態系，早已成為輝達牢不可破的軟體壁壘。矽谷有家新創公司D-Matrix聲稱，自家產品比輝達更具優勢，與輝達Blackwell GPU搭配使用時，晶片運行推理工作時，速度能比輝達獨立圖形處理器快10倍、成本降低3倍，且耗能減少5倍。D-Matrix成立於201......
新台幣爆逾1488億元巨量！史上第二大 匯價創半個月最低
股匯脫鉤！台股今（9）日強彈 1,201 點、收復先前三分之二失土，但新台幣匯率卻「走自己的路」。在多方激烈多空交鋒下，台北匯市狂飆出 47.46 億美元（約新台幣 1,488 億元），一舉刷新歷史第二大紀錄，新台幣兌美元終場以 31.618 元、貶值 3.8 分作收。
股匯背離…台股暴力反彈 熱錢持續撤離
台股在「黑色星期一」重挫逾千點後，昨天指數暴力反彈大漲一二○一點，以四萬四七○四點收盤，漲幅百分之二點七六，成交量一兆一五一九億元。專家表示，第一道空襲警報暫告解除，但還有第二、第三道難題，能否安全闖關仍有待觀察。
台積電稱「不排除漲價」 手機、筆電恐變貴
[NOWNEWS今日新聞]全球晶片製造龍頭台積電（TSMC）表示，通貨膨脹正推高其營運成本，因此不排除調漲價格的可能性。由於台積電負責生產包括輝達（NVIDIA）、超微（AMD）以及蘋果（Apple）...
癌症晚期嗎啡止不住痛 神經阻斷助重燃抗癌希望
好醫師新聞網記者邊建元／新北報導 圖：紅框處為神經阻斷治療在位於胸椎交感神經的注射位置／台北慈濟醫院提供 48歲陳小姐，於7年前罹患卵巢癌，歷經手術及化學治療，現今癌症已至晚期並轉
營收快揭曉股民不買單？台積電跌25元失守2300元 專家：好機會
台積電（2330）今（10）日下午公布5月營收，但股價先跌25元，失守2300元關卡，專家表示，神山近期表現相對落後大盤，反而是很好的投資機會，建議投資人可趁其股價相對弱勢時，持續分批布局。
你也買了嗎？ 00405A上市即破發40萬人上車
主動富邦台灣龍耀（00405A）於2026年6月9日正式掛牌，主打靈活調整的主動型操作，鎖定全球AI供應鏈爆發潛力。上市首日表現強勁，盤中成交量突破40萬張，成交金額逾38億元，漲幅達3.62%。該ETF採用Gain Alpha模型，精選獲利優於同業的領導企業，吸引大量追價買盤。專家提醒，新掛牌標的初期波動較大，投資人應留意籌碼沉澱狀況與追高風險，審慎評估長線獲利動能。
零關稅尚未進口 國產花生崩跌
雲林縣花生占全台近九成產量，目前正值今年第一期採收期，不料才剛開盤就應聲倒地，產地價已慘跌至每台斤33至36元，對比去年同期每台斤53、54元行情，暴跌近20元。中華民國落花生協會理事長黃伯文研判貿易商手上去年的存量尚未賣完，加上美國零關稅花生即將進口的預期心理，雙重夾擊導致。
韓媒直擊竹科 揭台灣半導體稱霸全球關鍵
[NOWNEWS今日新聞]在全球人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）需求快速成長之際，台灣半導體產業憑藉完整供應鏈與產業聚落優勢，再度成為國際關注焦點。近日有韓國媒體實地走訪有「台灣矽谷」之稱的新竹...
AI需求看到2027年 技嘉董座喊股價委屈
AI伺服器需求持續強勁，技嘉董事長葉培城表示，今年訂單能見度相當清楚，部分客戶已開始規劃2027年採購計畫，看好全年營收成長幅度有機會優於去年，但他直言技嘉目前本益比偏低，「肯定委屈」，市場評價尚未完全反映公司獲利能力與成長表現。 葉培城表…
史上最大SpaceX掛牌倒數 穩懋亮燈 華通元晶全新同欣電5檔漲半根停板
全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索技術公司 SpaceX預計於2026年6月12日在那斯達克掛牌，正式走向資本市場，估值達1.75至2兆美元，為史上最大IPO之一。今早台股相關概念股已率先發威，穩懋（3105）亮燈漲停，華通（2314）漲逾7%，同時兆赫（2485）、元晶（6443）、全新（2455）及同欣電（6271）等都漲超過半根停板，群創（3481）也有3%以上漲幅，除事欣科外全數開紅花。
拚無人機亞洲重心 6年投入442億 賴清德喊可再加碼
台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師9日在台中漢翔登場，賴清德總統出席表示，希望台灣無人機產業成為全球無人機發展的亞洲重心，達到強化國防力量、產業升級兩項目標，政府4大作法是籌組無人機卓越海外商機大聯盟的「國家隊」、6年編列442億元無人機產業發展計畫，經費還可再增加，以及法令修訂、國際認證，推動無人機產業是國家重大政策。
與傅子純情同母子！資深女星憶暖舉 慟嘆「親生兒女也未必做得到」
出道超過24年、曾演出《新兵日記》等戲劇的演員傅子純，近日剛從印尼峇里島度假返台，7日下午16時許因「急性血癌」（白血病）病逝於淡水馬偕醫院，享年46歲。突如其來的消息讓親友、粉絲難以接受。資深女星鍾佳蓁也分享和傅子純相處的點滴，心痛如絞悲訴「我知道這條路任何人早或晚都得走！但不是現在啊，兒子。」