億光AI光耦合器交貨電源雙雄 營收占比衝破4成

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億光董事長葉寅夫今天在股東會後表示，公司近年積極切入AI供應鏈，目前AI布局聚焦於電源應用領域。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕LED大廠億光(2393)董事長葉寅夫今天在股東會後表示，公司近年積極切入AI供應鏈，目前AI布局聚焦於電源應用領域，包括光耦合器(Photo Coupler)與碳化矽(SiC)產品，主要供貨給國內電源雙雄等大廠。受惠AI伺服器與AI機櫃需求快速成長，加上國際客戶擴大導入非中國供應鏈，帶動光耦合器產品比重持續提升，今年營收貢獻可望突破4成。

葉寅夫指出，光耦合器是AI電源不可或缺的重要元件，億光在全球市場競爭力名列前茅，目前已成功打入國際AI供應鏈。尤其隨著美系客戶持續擴大AI資料中心與AI機櫃建置規模，加上客戶對非紅色供應鏈需求升溫，公司在美國市場獲得不少機會。旗下光耦合器產品過去占比約三成多，如今已逐步提升至四成以上，未來仍有進一步成長空間。

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不過，市場高度關注的矽光子(CPO)領域，億光態度則相對保守，葉寅夫表示，主要是礙於目前產業技術路線尚未完全成熟，包括光源採用、配套方案仍未有定論，加上長時間運作下的光衰問題仍待克服，因此公司暫不考慮大舉投入相關製造業務。目前僅透過小額投資台灣相關新創公司方式保持技術接觸。

葉寅夫說，除了AI市場，億光也持續布局機器人與車用市場，公司產品已應用於機器手臂與協作型機器人，不過現階段單機使用零件數量有限，加上市場製造端多集中於中國，因此對營收貢獻仍相對有限，今年相關業務預估成長約5%至10%。車用方面則持續拓展歐洲車廠客戶，但受到中國汽車供應鏈競爭影響，成長速度較為溫和。

葉寅夫提到，因應全球客戶對產地來源要求日益提高，億光也加速海外產能布局，泰國新廠土地已準備完成，預計今年7月動工、明年上半年量產，下半年開始貢獻營收。未來將生產光耦合器及相關產品，並導入車用產品製造。隨著新廠投產，泰國基地規模將超越蘇州廠，成為億光最重要的生產據點。

關於2026全年營運展望，葉寅夫認為，上半年受到貴金屬價格上漲影響，獲利面臨壓力，由於產業特性難以直接向客戶轉嫁成本，因此公司透過產品組合優化、導入AI提升生產效率等方式改善獲利能力，預期下半年營運表現將優於上半年。

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