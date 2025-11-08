億級豪車2／賣的不是車而是自由 BRABUS打造富豪們獨一無二「大玩具」

BRABUS是全球最高級改裝車品牌，在台總代理、三一國際董事長陳睿謙認為BRABUS賣的不是車，而是想去哪就能去哪的自由。（圖／方萬民攝）

德國運動型汽車改裝公司BRABUS是全球最高級改裝車品牌，主打完全客製，為客戶量身打造「大玩具」，其客戶清單猶如富豪排行榜，足球金童C羅、加拿大歌手Justin Bieber和美國歌后小甜甜布蘭妮都是愛用者，台灣車主則包括「吊車大王」啟德機械起重工程董事長胡漢龑和藝人陳建州，BRABUS在台總代理三一國際董事長陳睿謙更表示，BRABUS賣的不是車，而是哪裡都能去的自由，更透過不斷突破讓客戶享受獨一無二的體驗。

廣告 廣告

BRABUS涵蓋各領域菁英，吊車大王、啟德機械起重工程董事長胡漢龑也是車主之一。（圖／三立新聞網）

7日上午，記者走進三一國際位於台北市內湖區的保養廠，廠內約只有10台車在進行相關作業，但整個廠間的車輛總價值突破上億，從市價上千萬的BRABUS 600到破4800萬元的BRABUS 800 Adventure XLP，每一台都是駕駛們的「夢中情車」，當中的每一個細節更藏著車主的要求與期待。

「女生買一隻100萬的包當然會希望獨一無二，但為什麼男生買一台500萬的車，看起來卻都是差不多呢？」陳睿謙表示，他原本就是BRABUS的車主，並在2012年取得總代理權，BRABUS服務金字塔最頂端的客戶，這些客戶家中多半有多台的法拉利、賓士、藍寶堅尼等各式豪車，BRABUS的車不一定是最貴的，但一定是絕無僅有、舉世無雙。

陳睿謙說，BRABUS主打全客製化，從車款外觀、皮革材料、音響品質到縫線顏色都能隨客人心意打造，BRABUS有3萬6000種色卡，單一顏色也能五彩斑斕，總能找到最符合客人心意的那一種，BRABUS的性能更是獨步車界，每次突破都重新定義豪車的標準。

「我們不是賣車公司，而是科技公司。」陳睿謙強調，BRABUS的改裝是一次又一次的升級，假設賓士原廠為560匹馬力，BRABUS可以加強到900匹馬力，同時又通過560匹馬力等級的油耗汙染檢測，如今BRABUS更可以做到上千馬力，而更快的前提則是更安全，BRABUS也透過不斷的加強安全係數以全方面守護駕駛與乘客的每一段路。

藝人陳建州愛車如命，他曾擁有Brabus台灣總代理三一國際所引進的G700，市價達上千萬元。（圖／翻攝陳建州臉書）

陳睿謙強調，BRABUS的客戶群體涵蓋各領域菁英，他們的共通點則是對生活的熱情，他們懂得享受生活、感受速度，這才會願意等半年到2年，只為孕育出專屬自己的無與倫比，而BRABUS的精神更已跨出輪子，實現在生活的多種方面。

BRABUS今年還進軍豪華地產領域，推出首個房地產開發案Brabus Island，該開翻案坐落在阿拉伯聯合大公國核心地段Al Seef區，總面積達10萬平方公尺，容納450戶頂級住宅和350戶奢華公寓，屋中各個細節同樣能量身訂做，讓屋主能將夢中的住家在島上實現。

「BRABUS其實是在賣自由，哪裡都能去的自由。」陳睿謙說，BRABUS不只是交通工具，而是「毫不妥協的奢華」，三一的版圖目前已擴張到中國，並放眼中東市場，產品更包含到生活的方方面面，希望「BRABUS」風格品牌精神延伸至各個層面，讓追求不凡的人都能感受跳脫框架的無拘無束。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

億級豪車1／鑽海關漏洞「賓士變BRABUS」 原廠反擊怒控「假G王」

太子集團建立全球犯罪網！律師嘆「現在抓的都是人頭」：幕後掌門人難抓

王子、粿粿「疑裸擁照」瘋傳！名嘴公開比對衛浴設備 徵信社：不要煽風點火