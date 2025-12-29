億級預算「保送」韓國瑜？解放軍錄音檔流出 揭中共2028毀台計畫

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

政治中心／程正邦報導

根據日媒《讀賣新聞》最新揭露，一段涉及中國解放軍神祕單位「56所」與中企負責人的通訊錄音意外曝光。這份檔案揭開了中共在2018年如何砸下巨資，企圖透過千萬個虛擬帳號「保送」韓國瑜入主高雄市。更令人心驚的是，這套「介選劇本」並未終結，反而正進化為AI深偽技術（Deepfake），鎖定2028年台灣總統大選。對此，韓國瑜嚴正否認：「抹紅、抹黑、抹臭既廉價又拙劣，卻是轉移執政不利的好方法。」

廣告 廣告

中國沃民高新科技長期監控台灣輿情，爆出砸9000萬造韓流，音檔暗網流出。（圖／新台派上線）

「我說他上，他就會上」：2000萬人民幣與千萬臉書大軍

這場風暴的核心源自一段三段式的錄音檔。據《鏡週刊》及《上報》後續追蹤，錄音中主角是解放軍某位「丁處長」與北京「沃民高新科技」負責人的對話。內容顯示，解放軍準備了2000萬人民幣（約9000萬新台幣）專款，並誇口在台灣建立了「一千萬個臉書帳號」。

律師陳又新在三立政論節目《新台派上線》指出，這在當時顯得極不尋常。回顧2018年，韓國瑜從原本被國民黨邊緣化、派往高雄擔任「敗戰處理投手」的處境，竟在短時間內捲起狂暴「韓流」。丁處長在錄音中直言：「韓國瑜本來選不上，但我說他會上，他就會上。」這股力量並非自然生成，而是透過精準的輿論監控與海量帳號投餵訊息，操控台灣民眾的認知。

媒體揭露中共2028毀台計畫，2028總統大選打算砸1億搞網軍，成立1千萬個臉書帳號。（圖／新台派上線）

細思極恐！「沃民高新」長期監控台灣停電與民生反應

除了金援與帳號，背後的技術分析更令人不寒而慄。媒體調查發現，「沃民高新」表面上是科技公司，實際業務卻是「輿情偵測」。其研究報告細緻到監控蔡英文談話、台獨勢力、甚至連台灣「五天內兩次停電」的民眾反應都不放過。

這種監控並非單純蒐集資料，而是為了戰爭做準備。陳又新警告，中共透過監控停電後的民心浮動，分析台灣社會的脆弱點。一旦掌握大數據，便能利用那一千萬個帳號，在關鍵時刻釋放特定訊息，引發群眾恐慌或對立，達成最高層級的認知作戰。

尚毅夫指出，不只日本讀賣新聞報導中共介選，今年8月紐約時報也曾報導中科天璣 的FB、AI片系列操作。（圖／新台派上線）

進化版的幽靈：2028大選將面臨「億級AI」威脅

面對日媒指控，立法院長韓國瑜28日透過臉書強硬回擊。韓國瑜批評抹紅、抹黑是執政黨轉移焦點的「廉價拙劣手法」，並強調自己根本不認識所謂的共諜人物，「若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？」

然而，資深媒體人尚毅夫表示，這種手法在國民黨黨主席初選時就已出現，且中共介選的技術正呈幾何級數成長。他引用《紐約時報》今年8月的報導指出，中共正全面啟動AI深偽技術，並將目標鎖定在2028年。

尚毅夫指出，AI深偽影片在鄭麗文選黨主席時已出現，2028總統大選技術將往上翻好幾倍。（圖／新台派上線）

尚毅夫透露，中共的「網路空間部隊」已不再滿足於發發貼文，而是透過大數據對台灣政治人物進行心理分析、價值判斷，甚至擷取方言習性與口吻。未來，民眾可能會在網路上看到名嘴或政治人物「本人」在罵自己的政黨，且影像與聲音幾乎無法分辨真偽，讓未來的總統大選陷入真假難辨的泥淖。

更多三立新聞網報導

韓國瑜稱賴清德「當今聖上」！陳揮文提真實現況狠打臉

傳中共介選造韓流 吳音寧嗆韓國瑜不敢面對：我深有所感

中國介選錄音曝！批綠見獵心喜帶風向 鄭麗文扯：民進黨沒招了

日媒揭中共介選音檔 韓國瑜怒嗆拙劣抹紅：羞辱台灣民主

