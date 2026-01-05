億而得擬1/22上櫃 今年營收估增2位數

（中央社記者張建中台北5日電）嵌入式非揮發性記憶體矽智財（IP）廠億而得預計1月22日掛牌上櫃，董事長黃文謙表示，受惠中國晶圓代工廠產能滿載，報價調漲，今年營收可望成長2位數水準。

億而得今天舉行媒體交流會，黃文謙說，億而得以技術權利金收入為大宗，營收比重超過75%。億而得2025年前11月營收新台幣2.24億元，年增5%，預期全年營收將增加個位數。

展望2026年，黃文謙表示，億而得是依晶圓售價按比例收取權利金，隨著中國晶圓代工廠產能滿載，調漲報價1至2成，億而得可望受惠，2026年營收將成長2位數。

配合上櫃前公開承銷，億而得對外競價拍賣720張，競拍底價50元，暫定承銷價60元，競拍時間為1月7日至9日，1月13日開標。億而得預計於1月12日至14日辦理公開申購，1月16日抽籤。（編輯：林家嫻）1150105