億而得續擴充產品應用廣度！ IP權利金持續成長毛利率驚人

全球嵌入式非揮發性記憶體（eNVM）矽智財（IP）廠商億而得（6423）今（31）日舉行創新板轉上櫃前業績發表會。受惠於物聯網、快充、工控與智慧電力等應用持續成長，億而得憑藉深厚的嵌入式記憶體矽智財（SIP）技術實力與完整生態系規模，穩坐邏輯製程多次寫入eNVM技術領先者地位；在權

利金貢獻度拉升下，近兩年毛利率皆高達99%，幾近「純IP獲利結構」，在半導體產業鏈中屬極為罕見的高獲利體質。

億而得產品橫跨OTP Plus、FTP、MTP、EEPROM等多元架構，並已全面量產導入市場。億而得第五代浮動閘級記憶細胞技術已成功將OTPPlus、FTP、MTP、EEPROM等多次抹除寫入產品，第五代浮動閘級記憶面積小，競爭力居於業界領先水準；目前持續提升讀取速度，在成本與效能兩端同步強化競爭力。

在新技術布局方面，億而得已完成第二代Anti-Fuse（反熔絲）IP驗證，並著手設計第三代反熔絲IP，持續縮小面積。另外新研發的熔絲(Fuse)元件，已完成專利申請，並同步進入IP設計，新研發的熔絲(Fuse)元件僅由1個電晶體組成，相較反熔絲IP更具競爭力，預估2026年上半年會在55／40／28奈米進行投

片，下半年進入驗證，主要應用範圍包含手機面板驅動 IC市場，感測器，HPC等，並可使用於先進邏輯製程節點上。

不同於嵌入式Flash需增加7～11層光罩、推升晶圓成本30～50%，億而得的嵌入式MTP SIP採標準邏輯製程即可導入，光罩層數低、整體成本結構具明顯優勢，也使其成為客戶由嵌入式 Flash轉

向的關鍵解決方案，特別是在客製化的解決方案。

億而得的eNVM SIP已導入超過26家晶圓代工廠，其中17家進入量產階段，完成超過470組產品組合，活躍客戶數逾110家，並有超過386 萬片wafer、253億顆晶片出貨。由於SIP需通過晶圓代工廠與IDM雙重驗證，導入時程冗長，且需高度客製化開發，使後進者難以快速追趕，也強化客戶黏著度。

從市場面來看，eNVM幾乎是MCU、PMIC、Driver IC、感測器、IoT SoC等晶片的標配模組。隨著快充協定、智慧電力、工控、家電智慧化與物聯網應

市調機構ArstaResearch指出，全球eNVM IP市場規模2024年約3.6億美元，預估2025至

2031年年複合成長率約10%。億而得NVM SIP已廣泛應用於TFT LCD驅動IC、LED Driver、電源管理IC、MCU、車用IC、IoT IC、MEMS與CIS感測領域，並持續鎖定快充、USB Type-C、PD快速充電協定、無線充電、工控與車用市場深化布局。

在商業模式方面，億而得採「一次授權、長期權利金」的高毛利IP模式，營收具高度可預測性。113年度公司技術權利金收入占營收比重高達77.43%，技術服務收入占22.57%，權利金收取比例約為晶圓售價的1%～5%。近兩年毛利率皆高達99%，本身不從事晶片製造，屬典型輕資本、高現金流的矽智財公司結構，隨著客戶量產規模擴大，權利金具備長期累加效果。

