億而得轉上櫃攻漲停94.4元 創近6個月新高

（中央社記者張建中新竹22日電）嵌入式非揮發性記憶體矽智財（IP）廠億而得今天轉上櫃掛牌交易，盤中股價衝上漲停94.4元，上漲8.5元，漲幅約9.9%，股價創去年7月以來新高。

億而得2025年營運止跌回穩，總營收約新台幣2.3億元，年增2.34%。其中，以技術權利金收入為大宗，營收比重超過75%。

億而得是依晶圓售價按比例收取權利金，隨著中國晶圓代工廠產能滿載，調漲報價1至2成，億而得營運可望直接受惠，2026年營收有機會成長兩位數水準。

億而得目前技術布局已延伸至55、40及28奈米等主流製程，產品廣泛應用於電源管理、影像感測等領域，終端應用包括智慧家電、車用、智慧電表、工控等市場。（編輯：張良知）1150122