億而得 IP權利金持續放大 ！ 99%毛利率成亮點

美股下跌！靜待CPI 法人：可能左右台股走勢



嵌入式非揮發性記憶體（eNVM）矽智財（IP）大廠億而得（6423）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣720張，競拍底價50元，最高投標張數90張，暫定承銷價60元。競拍時間為1月7日至9日，1月13日開標；1月12日至14日辦理公開申購，1月16日抽籤，預計1月22日掛牌。

近年在權利金收入快速放大的帶動下，億而得營收結構持續優化，權利金占比穩定維持在七成以上，展現典型「輕資本、高毛利、高續約率」的IP公司體質。法人指出，隨著客戶量產規模擴大與全球出貨量持續攀升，億而得權利金收入具備長期可預測的階梯式成長動能。

廣告 廣告

億而得營運模式主要來自「技術服務費」與「權利金」兩大來源，其中權利金已成為絕對主力。113年度技術權利金收入達1.74億元，占整體營收比重77.43%，技術服務收入約5,072萬元，占比22.57%；近三年權利金占總營收比重皆維持在70%至80%區間。

億而得表示，矽智財產業本身即具備固定成本低、毛利率高的先天優勢，身為純SIP設計公司，億而得並不直接從事晶片生產與製造，無需負擔龐大設備投資與原物料波動風險，屬於極輕資本營運模式。在權利金貢獻度拉升下，2023年至2024年毛利率皆高達99%，幾近「純IP獲利結構」，在半導體產業鏈中屬極為罕見的高獲利體質。

億而得的SIP產品導入客戶後，一旦進入量產階段，即可依晶圓售價按比例收取權利金，收費比率約落在1%至5%區間。由於晶片產品生命週期長，且晶圓廠數量、產能與IC設計公司應用規模持續成長，使得權利金收入可隨著客戶出貨規模擴大而持續累加。

在財務結構方面，與動輒動用數百億元資本支出的製造型半導體業者不同，億而得無需負擔龐大資本支出，且營運成本結構穩定。在高毛利與權利金收入支撐下，現金流表現穩健，獲利不易受短期景氣循環劇烈波動影響。

法人看好，隨著電源管理IC、Driver IC、感測器與物聯網相關晶片市場規模逐年放大，半導體IP市場仍具長線成長空間。合作夥伴方面，億而得於台灣、中國、韓國、美國、新加坡、日本、歐洲與東南亞均設有客戶與晶圓廠據點，形成橫跨亞洲與美洲的多元布局。

更多太報報導

【一文看懂】CES開展即落幕！「影武者」記憶體揮刀 輝達英特爾都得低頭

CES AI天王天后齊聚、高通英特爾搶進! 台積電ADR先放煙火、台股衝鋒三萬點