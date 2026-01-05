億而得IP權利金持續放大 99%毛利率成亮點

【記者柯安聰台北報導】全球嵌入式非揮發性記憶體（eNVM）矽智財（IP）大廠億而得（6423）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣720張，競拍底價50元，最高投標張數90張，暫定承銷價60元。競拍時間為1月7日至9日，1月13日開標；1月12日至14日辦理公開申購，1月16日抽籤，預計1月22日掛牌。



近年在權利金收入快速放大的帶動下，該公司營收結構持續優化，權利金占比穩定維持在7成以上，展現典型「輕資本、高毛利、高續約率」的IP公司體質。法人指出，隨著客戶量產規模擴大與全球出貨量持續攀升，億而得權利金收入具備長期可預測的階梯式成長動能。



億而得營運模式主要來自「技術服務費」與「權利金」兩大來源，其中權利金已成為絕對主力。113年度技術權利金收入達1.74億元，占整體營收比重77.43%，技術服務收入約5072萬元，占比22.57%；近3年權利金占總營收比重皆維持在70%至80%區間，顯示公司已成功由「專案型收入」轉為「穩定型權利金現金流」，營運結構趨於成熟穩定。







圖：億而得董事長暨總經理黃文謙



億而得表示，矽智財產業本身即具備固定成本低、毛利率高的先天優勢，身為純SIP設計公司，億而得並不直接從事晶片生產與製造，無需負擔龐大設備投資與原物料波動風險，屬於極輕資本營運模式。在權利金貢獻度拉升下，公司112年與113年毛利率皆高達99%，幾近「純IP獲利結構」，在半導體產業鏈中屬極為罕見的高獲利體質。



億而得的SIP產品導入客戶後，一旦進入量產階段，即可依晶圓售價按比例收取權利金，收費比率約落在1%至5%區間。由於晶片產品生命週期長，且晶圓廠數量、產能與IC設計公司應用規模持續成長，使得權利金收入可隨著客戶出貨規模擴大而持續累加。



在財務結構方面，與動輒動用數百億元資本支出的製造型半導體業者不同，億而得無需負擔龐大資本支出，且營運成本結構穩定。在高毛利與權利金收入支撐下，公司現金流表現穩健，獲利不易受短期景氣循環劇烈波動影響。法人指出，隨著電源管理IC、Driver IC、感測器與物聯網相關晶片市場規模逐年放大，半導體IP市場仍具長線成長空間。



在區域布局上，億而得營收來源分散於多個主要半導體聚落，有效降低單一市場風險。113年度營收中，中國大陸（含香港）為最大市場，貢獻約0.99億元，其次依序為台灣、南韓、新加坡與美國。合作夥伴方面，億而得於台灣、中國、南韓、美國、新加坡、日本、歐洲與東南亞均設有客戶與晶圓廠據點，形成橫跨亞洲與美洲的多元布局。



法人表示，億而得這樣的營運模式猶如一座「半導體版權圖書館」，公司不直接參與晶片生產，而是不斷累積高價值IP內容，授權給全球晶圓廠與IC設計公司量產使用，並持續收取穩定權利金。隨著全球智慧裝置、車用電子、快充與物聯網應用持續擴張，億而得的權利金引擎，正逐步轉化為高度可預期的長期現金流動能。（自立電子報2026/1/5）