億萬富翁做「陰莖增大術」一半猝死 警揪出「沒執照」遭判永久禁止行醫

億萬富翁做「陰莖增大手術」一半猝死。示意圖，非當事人／Pixabay

一名65歲經營鑽石產業的比利時億萬富翁蘭納多（Ehud Arye Laniado），因為在法國進行「陰莖增大手術」時突然心臟病發作而猝死，而幫他進行手術的兩名醫師，都被永久禁止行醫。

據英國鏡報報導，蘭納多在法國巴黎的聖奧諾雷-蓬蒂厄美容診所（Saint-Honore-Ponthieu aesthetic clinic）進行這項手術，儘管有充分的術前溝通和檢查，但手術中還是出現了意料之外的情況，蘭納多突然心臟病發，急救無效，猝死在手術台上。

長期替陰莖注射藥物

至於幫蘭納多動刀的醫師是一位明星外科醫師蓋伊（Guy H），他以專門替有錢富豪做手術聞名，每年至少會幫蘭納多進行2至4次的外科手術，每次的收費高達數萬歐元。蘭納多在這次致命的手術之前，就已經一直替陰莖注射藥物，讓陰莖看起來更加「宏偉」。

調查揪出無照行醫

報導指出，蘭納多猝死之後，警方迅速展開調查，最初以過失殺人罪對醫師蓋伊提起訴訟，但很快調查就轉向了「未向處於危險中的人提供援助、毒品犯罪和無照行醫」等指控。

巴黎法院已經吊銷了醫師蓋伊的醫師執照，並判他15個月的有期徒刑；另一名參與當天手術的外科醫生也被判了12個月的有期徒刑，且必須分別支付5萬歐元（約新台幣187萬元）和2萬歐元（約新台幣75萬元）的罰款，並被永久禁止從事醫療行為。

第一次報警竟是因為小事

據巴黎人報指出，有消息人士說，調查人員在調查死因時，很快就排除了陰莖注射的可能性。問題在於，為什麼這位外科醫生在當天晚上8點第一次打電話報警，卻在2個小時後才再次撥打電話，而且還是打給救護單位。

調查報告內容指出，醫師說第一次打電話報警是因為蘭納多煩躁易怒，當時肚子痛，但儘管他抱怨肚子痛，卻堅持要繼續進行手術。但消息人士說：「事後看來，可以說蘭納多心臟病發作是從那時開始的，但由於蘭納多患有胃潰瘍，當時根本無法考慮心臟問題，而且這種小問題也不會打電話叫急救。」

律師：隨時隨地都可能猝死

在手術過程中，醫師嘗試進行CPR（心肺復甦術），但還是來不及搶救蘭納多的性命。醫師的律師雷諾（Martin Reynaud）說：「這種心臟驟停事件可能發生在任何地方，甚至在披薩店裡。如果披薩店裡發生這種情況，披薩師傅會被起訴嗎？」

這起猝死案件令外界震驚，但有一名不願意透露姓名的巴黎醫師說，會發生這樣的案件並不令人意外。他說：「這起事件在一家依靠名聲、技術，以及全家都在此工作的診所裡會引起軒然大波，但不會讓任何人感到意外；在整形外科的頂尖領域，他們經常會打破規矩為病患服務。」



