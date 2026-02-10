億萬富翁是你？威力彩頭獎13.5億 4生肖財運爆棚

針對下期（12日）威力彩開獎，資深民俗專家點名4生肖財運爆棚。（示意圖／東森新聞）





快去買！威力彩第115000012期於昨（9）日開獎，第一區中獎號碼為13、14、16、33、34、37，第二區中獎號碼為02號。針對下期（12日）開獎，資深民俗專家也分享12生肖運勢，其中牛、兔、雞、豬四生肖財運將大幅上升。

資深民俗專家在臉書「興趣使然的解籤師」分享，本週（8日至14日）12生肖運勢概況。其中，財運表現特別出色的四個生肖分別是牛、兔、雞、豬，屬於「小吉」或「上上」等高運勢等級，將迎來財運提升、機會增多的好運時期。

12生肖運勢

鼠：中平

籤詩：八十原來是太公，看看晚景遇文王；目下緊事休相問，勸君且守待運通。

解籤：時機未至，宜靜待變化。年底放鬆休養，重要事務可年後再議，多與長輩交流可獲智慧。

牛：上上

籤詩：功名得意與君顯，前途富貴喜安然；若遇一輪明月照，十五團圓照滿天。

解籤：才華顯露，前程似錦。年底人際活絡，易獲賞識，元宵前後機會顯現，有財運可小試手氣。

虎：中平

籤詩：綠柳蒼蒼正當時，任君此去作乾坤；花果結實無殘謝，福祿自有慶家門。

解籤：根基穩固，循序漸進。年底宜鞏固現有基礎，家庭事務多用心，未來將穩健發展。

兔：上上

籤詩：月出光輝四海明，前途祿位見太平；浮雲掃退終無事，可保禍患不臨身。

解籤：障礙清除，前途光明。年底可掃除過去煩惱，設定清晰目標，主動出擊，財運明顯提升。

龍：中平

籤詩：此事何須用心機，前途變怪自然知；看看此去得和合，漸漸脫出見太平。

解籤：順勢而為，自然安泰。與人交往真誠為上，無需過度算計，隨節日氣氛心情將開朗。

蛇：小吉

籤詩：客到前途多得利，君爾何故兩相疑；雖是中間逢進退，月出光輝得運時。

解籤：貴人來助，疑慮冰釋。年底易遇有益夥伴，敞開心胸接納，合作運將提升。

馬：上上

籤詩：孤燈寂寂夜沉沉，萬事清吉萬事成；若逢陰中有善果，燒得好香達神明。

解籤：善心感召，諸事順利。年節前多行小善，將為明年帶來好運。

羊：中平

籤詩：禾稻看看結成完，此事必定兩相全；回到家中寬心坐，妻兒鼓舞樂團圓。

解籤：家宅圓滿，心靈富足。本週重心在家庭，享受團圓之樂，能從中獲得力量與安慰。

猴：中平

籤詩：枯木可惜未逢春，如今還在暗中藏；寬心且守風霜退，還君依舊作乾坤。

解籤：冬藏待春，蓄勢之時。感覺停滯屬正常，可利用假期沉潛、陪伴家人，為未來積蓄能量。

雞：小吉

籤詩：佛前發誓無異心，且看前途得好音；此物原來本是鐵，也能變化得成金。

解籤：誠心所致，鐵杵成針。對新年願望或承諾保持專注與誠心，日後必見成效，財運顯著提升。

狗：中平

籤詩：日出便見風雲散，光明清淨照世間；一向前途通大道，萬事清吉保平安。

解籤：雲開霧散，回歸坦途。過年前整理思緒，混亂將趨清晰，年後方向自然明朗。

豬：小吉

籤詩：勸君把定心莫虛，前途清吉得安時；到底中間無大事，又遇神仙守安居。

解籤：心安則吉，貴人相伴。對即將過去的一年無須過慮，保持從容，身邊自有親友長輩像貴人般關照，財運顯著提升。

廣告 廣告

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

更多東森新聞報導

丙午年4生肖犯太歲！工作、財運、健康皆有考驗

威力彩衝11.5億！「4生肖4星座」偏財旺 下注地點、時段曝

橫財運旺！專家點名3生肖事業運上升 未來7天要發了

