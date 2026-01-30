億萬富翁「重振雄風」猝死手術台 判決結果出爐

命案發生後，巴黎警方迅速介入調查。（示意圖／翻攝自pixabay）





近期法國巴黎一起震驚醫學界的醫療命案有了判決結果，身價不菲的比利時鑽石大亨，為了讓自己看起來更有尊嚴，不惜每年花費巨資尋求明星醫生的「特殊服務」。他長期尋求巴黎著名的整形名醫蓋伊進行陰莖增大手術，沒想到手術過程中埃胡德突發心臟病，最終在診所內撒手人寰。

鑽石大亨豪擲萬金求增大卻在診所斷魂

根據《The Mirror、Le Parisien》報導，比利時裔以色列籍的鑽石商埃胡德是歐米茄鑽石公司的老闆，身為超級富豪的他非常在意自己的男性雄風，長期尋求巴黎著名的整形名醫蓋伊進行陰莖增大手術。根據調查，這名鑽石商每年會進行2到4次相關手術，每次費用都高達數萬歐元。2019年的一個週六深夜，蓋伊醫生為了這位老客戶特別在診所非營業時間私下看診，為65歲的埃胡德進行藥物注射，沒想到手術過程中埃胡德突發心臟病，最終在診所內撒手人寰。

調查轉向非法行醫與延誤救治等缺失

命案發生後，巴黎警方迅速介入調查。雖然醫療鑑定初步排除了陰莖注射藥物直接導致死亡的可能性，但調查人員卻發現更嚴重的程序漏洞。首先是時間差的疑點，蓋伊醫生在當晚20點首次撥打求助電話，理由竟然是病患煩躁易怒，直到2個小時後才第二次致電消防部門求救。檢方質疑這關鍵的2小時內，醫療團隊並未對處於生命危險的患者提供及時援助。此外，該診所在資質、藥物管理及非正式行醫等方面存在諸多違規。

明星名醫遭吊銷執照 並判處監禁處分

巴黎法院於本週三做出宣判，認定主刀醫生蓋伊與當晚代班的另一名醫生雖非直接過失殺人，但在非法行醫與毒品相關違規上事證明確。蓋伊被判處15個月監禁，並支付5萬歐元（約新台幣1,872,618元） 罰款；另一名醫生則獲判12個月緩刑及2萬歐元（約新台幣749,047元） 罰款。並且，法院裁定永久吊銷兩人的行醫執照，讓曾經服務無數富豪的明星醫生徹底跌落神壇。儘管辯護律師強調心臟驟停可能發生在任何地方，但法院認為醫事人員打破規則的行為不應被姑息。

