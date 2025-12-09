億萬富豪巴比斯再任捷克總理 牽動援烏、與歐盟關係

（中央社布拉格9日綜合外電報導）支持美國總統川普（Donald Trump）的捷克億萬富翁巴比斯（Andrej Babis）今天再度出任捷克總理，這可能預示捷克對烏克蘭援助將終止，與歐洲聯盟的關係也可能更加緊張。

法新社報導，捷克是歐盟與北大西洋公約組織（NATO）成員國，擁有1090萬人口。現年71歲的巴比斯曾於2017年至2021年主政，如今再獲捷克總統帕維爾（Petr Pavel）任命總理。

過去自稱「川普主義者」的巴比斯表示：「我向所有捷克公民承諾，將在國內外為大家的利益奮鬥。」

巴比斯領導的政黨「不滿公民行動」（ANO）在10月的國會選舉中勝出，並與兩個抱持懷疑歐盟立場的政黨結盟，組成聯合政府。

聯合政府在政策聲明中表示，歐盟「有其界限」，無權強推侵犯成員國主權的決策。

巴比斯在選戰期間也承諾減少對烏克蘭的援助。烏克蘭自2022年起遭俄羅斯全面入侵，捷克的前中間偏右政府曾給予烏克蘭人道及軍事援助。（編譯：楊昭彥）1141209