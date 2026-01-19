億萬富豪財富總額創新高 40億窮人加總不敵前12名富人

非政府組織樂施會18日發布年度不平等報告指出，2025年全球億萬富豪人數首度超過3000人，其財富成長速度是過去5年平均速度的3倍；這些億萬富豪共持有創紀錄的18.3兆美元（約台幣577.4兆元）。

報告同時顯示，全球最富有的12名億萬富豪所擁有的財富，已超過全球最貧窮40億人的財富總和，而全球有四分之一人口無法規律用餐，近半數人口、約38.3億人生活在貧窮之中。

樂施會表示，極端的經濟不平等與政治不平等密切相關，富豪能影響政策，使其對自身更有利。根據統計，2023年全球2027名億萬富豪中，約有74名擔任政府行政或立法職務，擔任公職比率為3.6%，是一般公民擔任公職機率的4000倍。

廣告 廣告

CNN報導，以美國川普政府為例，就是由多位億萬富豪和千萬富豪出任政府部門要職，而去（2025）年川普政府與共和黨主導的國會聯手通過「大而美法案」，內容包含對富人減稅、削減社會安全網計畫等。

報告也提出，全球超過一半的主要媒體由億萬富豪掌握，且全球前10大社群媒體平台中，就有9個由6名億萬富豪經營，例如馬斯克（Elon Musk）收購X（原Twitter）、貝佐斯（Jeff Bezos）買下《華盛頓郵報》等。

樂施會認為，收購媒體使超級富豪得以延伸政治權力、形塑公共論述，並為其財富與權力的累積合法化。

這份報告引用多項研究及資料，包含世界銀行（World Bank）、全球不平等資料庫（WorldInequality Database）及富比世（Forbes）等。樂施會呼籲各國政府制定削減不平等計畫、對富人增稅，並保障公民能參與決策並監督政府。

更多公視新聞網報導

台股2025年上漲25.74% 證交稅2928億元創新高

電子權值股領軍 台股收25215點創新高

澳門羽球公開賽女雙奪冠 洪恩慈、謝沛珊世界排名創新高

