億萬富豪越來越有錢 亞太地區「這原因」成長居冠

全球億萬富豪財富水位再創新高！瑞銀公布最新「億萬富豪報告」顯示，2025年全球億萬富豪人數增至2919人、年增8.8％，總財富攀升至15.8兆美元、年增13％，雙雙刷新歷史紀錄。推動因素來自業務創新擴散、新一世代傳承正重塑全球財富版圖。

亞太區為全球增幅最大市場，億萬富豪人數自981人提升至1036人，其中白手起家者比重達79％，居全球之冠；區域財富總額增長11.1％至4.2兆美元。中國新增財富3214億美元至1.8兆美元，維持全球第二、僅次美國的領先地位。

以從事職業角度來看，科技界億萬富豪的財富增長23.8%至3兆美元，與消費及零售業並列為全球行業之首。截至今年4月4日台灣億萬富豪總財富達到1636億美元，比去年增加19.2%，增幅在亞太主要市場僅小於新加坡（66.4%）及中國（22.2%）。

瑞銀強調，未來15年亞太區正迎來一場重大的跨代財富轉移。南亞及東亞的繼承者預計將繼承7646億美元。其中印度因億萬富豪年齡偏高，可望迎接亞洲最大規模的財富轉移，預計繼承總額將達3824億美元。

瑞銀財富管理亞洲區主席盧彩雲表示，亞太區在總財富4.2兆美元當中涵蓋1036位億萬富豪。她指出，有信心視大中華區為首選投資地區的富豪比例一年內增加兩倍，近半報告受訪者預期其在未來五年將躋身最具吸引力市場。

